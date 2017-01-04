Золотовалютные резервы Беларуси в декабре прошлого года незначительно выросли, но до показателя в пять миллиардов долларов так и не доросли.

Согласно предварительным данным Национального банка Беларуси, золотовалютные резервы страны на 1 января 2017 года составили 4 927,2 млн долларов. За декабрь прошлого года они выросли на 88,9 млн долларов. В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 128,5 млн долларов и на 1 января 2017 года сложился на уровне 5 185,0 млн долларов в эквиваленте.

В 2016 году ЗВР Беларуси прирастали на протяжении 11 месяцев, а их рост более, чем в два раза превысил прогнозы регулятора: Нацбанк планировал увеличить золотовалютные резервы на 300 млн за 2016 год.

«Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и Правительством Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. В целом по итогам 2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов, в национальном определении – на 717,3 млн долларов», - сообщает пресс-служба НББ.

Напомним, что на 1 декабря 2016 года составили 4 838,3 млн долларов США в эквиваленте, в ноябре они выросли на 21,2 млн долларов. При этом за весь 2015 год ЗВР сократились почти на миллиард долларов . При этом власти хотят нарастить ЗВР до 5,4 млрд к 2018 году.