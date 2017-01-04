﻿﻿ ЗВР Беларуси за 2016 год выросли на 750 млн долларов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЗВР Беларуси за 2016 год выросли на 750 млн долларов

05.01.2017 11:32 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Золотовалютные резервы Беларуси в декабре прошлого года незначительно выросли, но до показателя в пять миллиардов долларов так и не доросли.

Согласно предварительным данным Национального банка Беларуси, золотовалютные резервы страны на 1 января 2017 года составили 4 927,2 млн долларов. За декабрь прошлого года они выросли на 88,9 млн долларов. В национальном определении объем золотовалютных резервов уменьшился на 128,5 млн долларов и на 1 января 2017 года сложился на уровне 5 185,0 млн долларов в эквиваленте. 

В 2016 году ЗВР Беларуси прирастали на протяжении 11 месяцев, а их рост более, чем в два раза превысил прогнозы регулятора: Нацбанк планировал увеличить золотовалютные резервы на 300 млн за 2016 год.

«Увеличению золотовалютных резервов способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов Республики Беларусь облигаций, номинированных в иностранной валюте, а также поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение Национальным банком и Правительством Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте. В целом по итогам 2016 года золотовалютные резервы Республики Беларусь в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов, в национальном определении – на 717,3 млн долларов», - сообщает пресс-служба НББ.

Напомним, что на 1 декабря 2016 года составили 4 838,3 млн долларов США в эквиваленте, в ноябре они выросли на 21,2 млн долларов. При этом за весь 2015 год ЗВР сократились почти на миллиард долларов. При этом власти хотят нарастить ЗВР до 5,4 млрд к 2018 году.

О динамике ЗВР стран СНГ и Восточной европы БДГ писала ранее.

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотовалютные резервы Беларуси в декабре прошлого года незначительно выросли, но до показателя в пять миллиардов долларов так и не доросли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Госстандарт: Выпуск в обращение транспортных средств без оснащения устройствами вызова экстренных служб в Беларуси возможен до 31 декабря 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика