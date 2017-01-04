Беларусь в конце декабря подписала не Таможенный кодекс ЕАЭС, а указ о проведении переговоров по проекту этого кодекса. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в МИД.

— Ряд СМИ действительно не совсем корректно подали эту новость. Белорусской стороной подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров по проекту Таможенного кодекса и его подписании.

Мирончик назвал издание подобного указа и использование подобных формулировок обычной нормотворческой практикой и стандартной внутригосударственной процедурой.

— Все принципиальные вопросы по проекту международного договора как правило согласуются заранее. Но до самого последнего момента, пока под договором не стоят все необходимые подписи, в него могут вноситься определенные коррективы.

Напомним, 26 декабря в Санкт-Петербурге Таможенный кодекс ЕАЭС был подписан главами России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Президент Беларуси на саммите не присутствовал. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси. 31 декабря стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта ТК ЕАЭС в качестве «основы для проведения переговоров».

По просьбе TUT.BY, Мирочник также прокомментировал другую спорную тему в отношениях с Россией — ситуацию на границе двух стран.

Россия, напомним, в одностороннем порядке решила разворачивать на границе следующих из Беларуси иностранцев, отправляя их в международные пункты пропуска, в объезд за сотни километров. В конце декабря с резким заявлением на этот счет выступил спикер белорусского парламента Владимир Андрейченко, который сказал, что эта ситуация «выходит за пределы здравого смысла».

Пресс-секретарь МИД заявил, что все оценки этой ситуации, данные в конце ноября остаются полностью актуальными.

— Двустороннее обсуждение этой ситуации ведется, в том числе и в рамках той межведомственной группы, о которой говорили министры иностранных дел Беларуси и России. Рабочий процесс идет.

При этом Мирончик добавил, что, как правило, если одна из сторон хочет что-то поменять в сложившейся за 20 лет практике, то сначала нужно проводить переговоры, а потом вносить коррективы.

— Мы предлагаем нашим российским партнерам на время проведения переговоров придерживаться прежней оправдывавшей себя со всех точек зрения практики. Российская сторона пока на это не готова. Но мы рассчитываем, что прямое общение экспертов будет способствовать сближению позиций сторон.

Отметим, что свое изменение подходов к пропуску иностранцев через границу Беларуси и России Москва объяснила тем, что «ситуация в мире кардинально изменилась» и «резко возросли риски, связанные с террористическими, миграционными вопросами». Россия предлагает Беларуси ввести единую визу Союзного государства, в Минске пока на это не готовы.