|
МИД: Беларусь пока не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС
05.01.2017 11:53 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь в конце декабря подписала не Таможенный кодекс ЕАЭС, а указ о проведении переговоров по проекту этого кодекса. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик на брифинге в МИД.
— Ряд СМИ действительно не совсем корректно подали эту новость. Белорусской стороной подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров по проекту Таможенного кодекса и его подписании.
Мирончик назвал издание подобного указа и использование подобных формулировок обычной нормотворческой практикой и стандартной внутригосударственной процедурой.
— Все принципиальные вопросы по проекту международного договора как правило согласуются заранее. Но до самого последнего момента, пока под договором не стоят все необходимые подписи, в него могут вноситься определенные коррективы.
По просьбе TUT.BY, Мирочник также прокомментировал другую спорную тему в отношениях с Россией — ситуацию на границе двух стран.
Россия, напомним, в одностороннем порядке решила
Пресс-секретарь МИД заявил, что все оценки этой ситуации,
— Двустороннее обсуждение этой ситуации ведется, в том числе и в рамках той межведомственной группы, о которой
При этом Мирончик добавил, что, как правило, если одна из сторон хочет что-то поменять в сложившейся за 20 лет практике, то сначала нужно проводить переговоры, а потом вносить коррективы.
— Мы предлагаем нашим российским партнерам на время проведения переговоров придерживаться прежней оправдывавшей себя со всех точек зрения практики. Российская сторона пока на это не готова. Но мы рассчитываем, что прямое общение экспертов будет способствовать сближению позиций сторон.
Отметим, что свое изменение подходов к пропуску иностранцев через границу Беларуси и России Москва объяснила тем, что «ситуация в мире кардинально изменилась» и «резко возросли риски, связанные с террористическими, миграционными вопросами». Россия предлагает Беларуси ввести единую визу Союзного государства, в Минске пока на это не готовы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До самого последнего момента, пока под договором не стоят все необходимые подписи, в него могут вноситься определенные коррективы, отметили в МИД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии