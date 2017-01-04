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В Минске прокомментировали назначение Литвой специального посла по БелАЭС

05.01.2017 12:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Если пост посла по БелАЭС учреждается Вильнюсом для дальнейшей политизации вопроса — это контрпродуктивный шаг, если же он будет координировать эффективный диалог с Минском в стенах МИД Литвы — в Беларуси это только приветствуют. Так прокомментировал новость о назначении дипломата Дарюса Дегутиса «послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце БелАЭС» пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик на брифинге 5 января.

Представитель ведомства заявил, что Вильнюс пока официально не сообщал в Минск о назначении и круге обязанностей нового дипломата.

— Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства Белорусской АЭС по линии профильных ведомств, которые занимаются энергетикой, экономикой, охраной окружающей среды. Если Литве для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право и это можно только приветствовать.

Если же этот пост учреждается для «дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии», то это контрпродуктивный шаг, добавил Мирончик.

В среду, 4 января, МИД Литвы назначил дипломата Дарюса Дегутиса послом для выполнения особых задач по вопросам строящейся в Островце Белорусской АЭС. «Дегутис будет предлагать сформированную позицию Литвы по БелАЭС, связанную с ядерной безопасностью, проблемами защиты окружающей среды, будет также следить за ситуацией в национальном, региональном, международном масштабе, присоединится к координации действий между литовскими ведомствами», — говорится в сообщении МИД страны.

Кроме того, дипломат будет представлять позицию Литвы, сотрудничая с международным сообществом.

Дарюс Дегутис работает в МИД Литвы с 1991 года. Ранее работал в дипломатических представительствах Дании и США. Был послом Литвы в Польше и Израиле.

Литва, напомним, выступает последовательным критиком строительства БелАЭС в Островце вблизи своей границы. Она требует большей прозрачности и открытости в данном вопросе.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Если пост посла по БелАЭС учреждается Вильнюсом для дальнейшей политизации вопроса - это контрпродуктивный шаг, считают в МИД Беларуси.

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