МИД Беларуси не подтверждает заявления Варшавы о договоренности на вещание польских каналов в нашей стране. Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик по просьбе TUT.BY прокомментировал последние заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что с Минском якобы достигнута договоренность о «распространении на территории Беларуси телевидения Polonia Культура».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Я исчерпывающе прокомментировал тему присутствия польских телеканалов в ответ на вопрос TUT.BY совсем недавно. Мне действительно нечего добавить к тому ответу. <…> Слово договоренность там не фигурировало, но объяснение я дал.

— То есть все на той же стадии?

— Санта не принес ничего, — с улыбкой отметил Мирончик.

Напомним, две недели назад в МИД Беларуси заявили , что Польша инициировала включение своего телеканала в белорусские кабельные сети, а в Минске будут его изучать.

— Этот вопрос не совсем в компетенции МИД: у него имеется ряд технических аспектов, а также юридических нюансов, связанных с выходом на белорусский информационный рынок иностранных СМИ. Все они требуют серьезной проработки, в том числе с учетом принципа взаимности.

Вопрос о включении польскоязычного телеканала Polonia в кабельные сети Беларуси возник параллельно с информацией о сокращении Польшей финансирования белорусскоязычного канала «Белсат». Польский министр Ващиковский по этому поводу заявил, что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное».

Вместе с тем, по словам польского министра , МИД его страны вынужден сократить финансирование «Белсата» не по политическим причинам, а чтобы передать средства на открытие новых консульств и поддержку сирийских беженцев.

О том, что польский МИД может сократить финансирование «Белсата» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в начале декабря. Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская заявила , что это приведет фактически к уничтожению телеканала.

Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат». TVP Polonia — международный канал Польского телевидения. Телеканал создан при поддержке польского МИД и вещает из Варшавы. TVP Polonia предназначен для представителей польской диаспоры в других странах.