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Минск и Варшава еще не договорились о вещании польских каналов в Беларуси
05.01.2017 12:41 — Новости Экономики | Tut.by
МИД Беларуси не подтверждает заявления Варшавы о договоренности на вещание польских каналов в нашей стране. Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик по просьбе TUT.BY прокомментировал последние заявления министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о том, что с Минском якобы
— Я исчерпывающе прокомментировал тему присутствия польских телеканалов в ответ на вопрос TUT.BY совсем недавно. Мне действительно нечего добавить к тому ответу. <…> Слово договоренность там не фигурировало, но объяснение я дал.
— То есть все на той же стадии?
— Санта не принес ничего, — с улыбкой отметил Мирончик.
Напомним, две недели назад в МИД Беларуси
— Этот вопрос не совсем в компетенции МИД: у него имеется ряд технических аспектов, а также юридических нюансов, связанных с выходом на белорусский информационный рынок иностранных СМИ. Все они требуют серьезной проработки, в том числе с учетом принципа взаимности.
Вопрос о включении польскоязычного телеканала Polonia в кабельные сети Беларуси возник параллельно с информацией о сокращении Польшей финансирования белорусскоязычного канала «Белсат». Польский министр Ващиковский по этому поводу заявил, что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное».
Вместе с тем, по
О том, что польский МИД может сократить финансирование «Белсата» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в начале декабря. Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская
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Глава МИД Польши Витольд Ващиковский в конце декабря вновь заявил о достигнутой договоренности с Минском о вещании на этот раз телеканала "Polonia Культура"
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