МИНСК, 5 янв – Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси повысило тарифы на транзит нефти в условиях недостижения договоренности с российской стороной, на основании существующей методики их установления, сообщили Sputnik в МАРТ.

В четверг на Национальном правовом интернет-портале было опубликовано постановление МАРТ №48 от 30 декабря 2016 года. Документом тарифы на транзит российской нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба" с 1 февраля 2017 года повышаются на 7,7%. Постановление также устанавливает новые тарифы на прокачку нефти до белорусских НПЗ и на экспорт российской нефти по трубопроводам.

"Размер индексации тарифов на транспортировку нефти между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" определен по договоренности. Договоренность между "Транснефтью" и "Гомельтранснефть" достигнута не была", — сообщили в ведомстве.

Там также пояснили, что уполномоченные органы в области тарифного регулирования Беларуси и России, которыми определены МАРТ и Федеральная антимонопольная служба РФ, также не пришли к согласию по размеру индексации тарифов.

Поэтому белорусская сторона была вынуждена действовать на основании утвержденной сторонами методики — в случае отсутствия договоренности по размеру индексации тарифов между уполномоченными органами Беларуси и России уполномоченный орган белорусской стороны в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов на транспортировку нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 года. При этом размер тарифов определяется повышением действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен, установленный параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2017 год, увеличенный не более чем на 0,03.

"Транснефть" и "Полоцктранснефть Дружба" договорились о повышении тарифов на 11,76%. Таким образом, было принято постановление МАРТ, согласно которому ранее действовавшие тарифы на услуги ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти проиндексированы на 11,76%, на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 7,7%.

Как ранее сообщалось, такие тарифы будут действовать в период с 1 февраля до 31 марта 2017 года.