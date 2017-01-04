МИНСК, 5 янв — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.

Нацбанк установил официальные курсы валют:

Доллар США — 1,9653

Евро — 2,0716

100 российских рублей — 3,2633

Таким образом, на торгах 5 января доллар незначительно подешевел. Евро подорожал на почти две копейки, за 100 российских рублей теперь берут на три копейки больше.

На торгах Московской биржи в четверг доллар торговался по 60,40 российских рублей, евро — по 63,49 рубля.