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Курсы валют: евро и российский рубль подорожали
05.01.2017 13:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Белорусский рубль подешевел к евро и российскому рублю по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах 5 января доллар незначительно подешевел. Евро подорожал на почти две копейки, за 100 российских рублей теперь берут на три копейки больше.
На торгах Московской биржи в четверг доллар торговался по 60,40 российских рублей, евро — по 63,49 рубля.
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Торги в четверг закончились небольшим ослаблением доллара и заметным подорожанием евро и российского рубля.
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