﻿ "Минскметрострой" прокомментировал информацию о желании чехов строить подземку в столице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Минскметрострой" прокомментировал информацию о желании чехов строить подземку в столице

05.01.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вчера мы опубликовали информацию о том, что чешская компания Metrostav подписала меморандум о совместной деятельности с «Минскметростроем», а также хочет получить контракт на работы по строительству подземки в столице. Эту информацию прокомментировал начальник «Минскметростроя» Леонид Стухальский.


Леонид Стухальский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Данные о том, что Metrostav подписала меморандум, а также хочет строить метро в Минскепоявились на официальном сайте компании 30 декабря. Об этом в публикации сообщал региональный представитель чешской компании в Беларуси Йозеф Дуфек.

Начальник «Минскметростроя» Леонид Стухальский говорит, что между двумя компаниями в декабре действительно подписан меморандум о совместной деятельности. Однако не стоит его интерпретировать как соглашение об участии чехов в строительстве минского метро.

«Это соглашение о сотрудничестве на третьих рынках. Мы готовы сотрудничать с чешской стороной по строительству некоторых объектов в Европе и странах СНГ, но никаких меморандумов о сотрудничестве по строительству метро в Минске нет», — говорит он.

По словам Стухальского, «Минскметрострой» строит столичную подземку в запланированном темпе и сторонняя помощь им не нужна. В Минске для прокладки метро достаточно одной компании, добавляет руководитель.

«И при необходимости у нас имеются все мощности для увеличения темпов строительства метро самостоятельно», — поясняет он.

Информация же о том, что Metrostav хочет строить метро в Минске, по словам Стухальского, не отражает официальную позицию чешской компании.

«Пообщавшись с руководством Metrostav, мы получили комментарий чешской стороны о том, что слова Йозефа Дуфека — это его личное мнение и желание этого специалиста участвовать в строительстве минского метро», — говорит Стухальский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такая информация появилась на сайте чешской компании Metrostav в конце декабря.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют: евро и российский рубль подорожали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика