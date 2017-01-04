Вчера мы опубликовали информацию о том, что чешская компания Metrostav подписала меморандум о совместной деятельности с «Минскметростроем», а также хочет получить контракт на работы по строительству подземки в столице. Эту информацию прокомментировал начальник «Минскметростроя» Леонид Стухальский.



Леонид Стухальский. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Данные о том, что Metrostav подписала меморандум, а также хочет строить метро в Минске, появились на официальном сайте компании 30 декабря. Об этом в публикации сообщал региональный представитель чешской компании в Беларуси Йозеф Дуфек.

Начальник «Минскметростроя» Леонид Стухальский говорит, что между двумя компаниями в декабре действительно подписан меморандум о совместной деятельности. Однако не стоит его интерпретировать как соглашение об участии чехов в строительстве минского метро.

«Это соглашение о сотрудничестве на третьих рынках. Мы готовы сотрудничать с чешской стороной по строительству некоторых объектов в Европе и странах СНГ, но никаких меморандумов о сотрудничестве по строительству метро в Минске нет», — говорит он.

По словам Стухальского, «Минскметрострой» строит столичную подземку в запланированном темпе и сторонняя помощь им не нужна. В Минске для прокладки метро достаточно одной компании, добавляет руководитель.

«И при необходимости у нас имеются все мощности для увеличения темпов строительства метро самостоятельно», — поясняет он.

Информация же о том, что Metrostav хочет строить метро в Минске, по словам Стухальского, не отражает официальную позицию чешской компании.

«Пообщавшись с руководством Metrostav, мы получили комментарий чешской стороны о том, что слова Йозефа Дуфека — это его личное мнение и желание этого специалиста участвовать в строительстве минского метро», — говорит Стухальский.