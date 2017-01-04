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"Минскметрострой" прокомментировал информацию о желании чехов строить подземку в столице
05.01.2017 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
Вчера мы
Данные о том, что Metrostav подписала меморандум, а также хочет строить метро в Минске,
Начальник «Минскметростроя» Леонид Стухальский говорит, что между двумя компаниями в декабре действительно подписан меморандум о совместной деятельности. Однако не стоит его интерпретировать как соглашение об участии чехов в строительстве минского метро.
«Это соглашение о сотрудничестве на третьих рынках. Мы готовы сотрудничать с чешской стороной по строительству некоторых объектов в Европе и странах СНГ, но никаких меморандумов о сотрудничестве по строительству метро в Минске нет», — говорит он.
По словам Стухальского, «Минскметрострой» строит столичную подземку в запланированном темпе и сторонняя помощь им не нужна. В Минске для прокладки метро достаточно одной компании, добавляет руководитель.
«И при необходимости у нас имеются все мощности для увеличения темпов строительства метро самостоятельно», — поясняет он.
Информация же о том, что Metrostav хочет строить метро в Минске, по словам Стухальского, не отражает официальную позицию чешской компании.
«Пообщавшись с руководством Metrostav, мы получили комментарий чешской стороны о том, что слова Йозефа Дуфека — это его личное мнение и желание этого специалиста участвовать в строительстве минского метро», — говорит Стухальский.
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Такая информация появилась на сайте чешской компании Metrostav в конце декабря.
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