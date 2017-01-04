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В РФ доллар упал ниже 60 российских рублей впервые с июля 2015 года

05.01.2017 16:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ходе торгов на Московской бирже курс доллара упал ниже 60 российских рублей впервые с июля 2015 года.

Так, по состоянию на 14.30 курс доллара просел до 59,74 рубля, а евро - до 62,73 рубля.

Последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года.

Падение курса валют произошло на фоне повышения цены нефти марки Brent ICE до 56,74 доллара за баррель. Внутридневной рост цены нефти составил более 0,5%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Последний раз доллар ниже 60 рублей опускался 31 июля 2015 года.

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