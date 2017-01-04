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На торгах 5 января белорусский рубль заметно сдал к российскому
05.01.2017 12:46 — Новости Экономики | Tut.by
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 5 января прошли очередные торги валютами. Рубль снизился к корзине валют, особенно заметно сдав к российскому рублю.
Доллар снизился на BYN0,0054 — до 1,9653 рубля.
Евро подорожал на BYN0,0182 — до 2,0716 рубля.
Российский рубль вырос сразу на BYN0,0336 — до 3,2633 рубля за 100 российских рублей.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.
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Российский рубль вырос сразу на BYN0,0336.
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