Политики Анатолий Лебедько и Павел Северинец были оштрафованы судом Ленинского района Минска за пикет у Администрации президента 20 декабря в поддержку телеканала «Белсат», сообщает БелаПАН . Каждый из них теперь должен выплатить 1150 рублей (50 базовых величин) за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.



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На суде было отклонено ходатайство Лебедько о возможности ознакомления с видеозаписями, имевшимися в материалах дела. Позже во время заседания выяснилось, что видеоматериалы милиции, доказывающие его вину, были уничтожены до начала рассмотрения дела.

Павел Северинец по итогам разбирательства предложил судье написать рапорт об увольнении в связи с их действиями. «Ответ был такой: «Мы ваше мнение услышали», — сказал Северинец. Это первый для него штраф в 2017 году. В минувшем году сопредседателя БХД привлекали к административной ответственности за участие в акциях оппозиции не менее 15 раз .

20 декабря оппозиционеры вышли с плакатами в поддержку «Белсата» к Администрации президента. Они передали в приемную администрации обращение с требованием «остановить вещание российских пропагандистских каналов, которые подрывают независимость Беларуси, а также включить „Белсат“ в сетку вещания в Беларуси, финансировать его за счет государственного бюджета и аккредитовать всех журналистов».

О том, что польский МИД может сократить финансирование «Белсата» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов), стало известно в начале декабря. Директор «Белсата» Агнешка Ромашевская заявила , что это приведет фактически к уничтожению телеканала.