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Беларусь в январе проведет переговоры по вступлению в ВТО

05.01.2017 17:30 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 янв – Sputnik. Беларусь в январе 2017 года проведет полномасштабные переговоры по присоединению ко Всемирной торговой организации, говорится в обзор итогов внешней политики страны и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году.

Беларусь в январе проведет переговоры по вступлению в ВТО
© flickr.com/ World Trade Organization
Беларусь планирует вступить в ВТО до 2020 года

В программе социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы, которая была утверждена президентом Беларуси Александром Лукашенко в середине декабря, говорится, что страна должна стать членом ВТО до 2020 года. 

"По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов Секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Республики Беларусь к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров", – говорится в обзоре МИД.

В документе отмечается, что усилия Беларуси по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран-членов ВТО. Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате.

В МИД также обращают внимание, что в соответствии с установками президента и правительства был активизирован переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО. "Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг", – говорится в обзоре.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут Беларусь в ВТО и выступили с инициативой возобновления переговоров.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной для полномасштабных переговоров станет проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, который в декабре распространил Секретариат...

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