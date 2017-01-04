|
МИД об экономическом взаимодействии с Россией: могло бы быть и лучше
05.01.2017 17:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 янв — Sputnik. Результаты экономического взаимодействия Беларуси и России в прошлом году могли бы быть выше, сообщили в итоговом обзоре Министерства иностранных дел республики за минувший год.
Условием для улучшения двустороннего взаимодействия в экономической сфере могли бы быть, по мнению МИД, равные условия хозяйствования, решения спорных вопросов в нефтегазовой сфере, наращивания промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества, улучшения доступа к рынкам товаров и услуг обоих государств.
© Sputnik Георгий Гранин
Указаны в списке возможных мер также снятия проблем в сфере поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пропуска граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.
Несмотря на не очень удачные результаты экономического сотрудничества, уровень белорусско-российских союзнических отношений подкреплялся "интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, различными форматами межправительственного и межотраслевого взаимодействия, которые обеспечивали качественное содержательное наполнение двустороннего диалога".
Как отмечено в обзоре, Беларусь и Россия продолжали осуществлять совместную оборонную и пограничную политику, координировать деятельность в области военного строительства.
Россия, указал белорусский МИД, сохранила за собой роль ведущего торгового и инвестиционного партнера Беларуси, крупнейшего экспортного рынка для белорусских товаров. На долю России приходится около половины всего объема белорусской внешней торговли. По объемам взаимной торговли Беларусь, в свою очередь, входит в пятерку основных торговых партнеров России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Динамика белорусско-российских союзнических отношений подкреплялась интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, отметили в МИД.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии