МИНСК, 5 янв — Sputnik. Результаты экономического взаимодействия Беларуси и России в прошлом году могли бы быть выше, сообщили в итоговом обзоре Министерства иностранных дел республики за минувший год.

Условием для улучшения двустороннего взаимодействия в экономической сфере могли бы быть, по мнению МИД, равные условия хозяйствования, решения спорных вопросов в нефтегазовой сфере, наращивания промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества, улучшения доступа к рынкам товаров и услуг обоих государств.



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Указаны в списке возможных мер также снятия проблем в сфере поставок сельхозпродукции, урегулирования режима пропуска граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.

Несмотря на не очень удачные результаты экономического сотрудничества, уровень белорусско-российских союзнических отношений подкреплялся "интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях, различными форматами межправительственного и межотраслевого взаимодействия, которые обеспечивали качественное содержательное наполнение двустороннего диалога".

Как отмечено в обзоре, Беларусь и Россия продолжали осуществлять совместную оборонную и пограничную политику, координировать деятельность в области военного строительства.

Россия, указал белорусский МИД, сохранила за собой роль ведущего торгового и инвестиционного партнера Беларуси, крупнейшего экспортного рынка для белорусских товаров. На долю России приходится около половины всего объема белорусской внешней торговли. По объемам взаимной торговли Беларусь, в свою очередь, входит в пятерку основных торговых партнеров России.