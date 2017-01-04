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Указом президента закреплен порядок платы за лифт и санитарное содержание вспомогательных помещений
05.01.2017 17:09 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 5 января. Александр Лукашенко подписал указ, которым закрепляется временно действовавшая в 2016 году норма по оплате населением отдельных жилищно-коммунальных услуг, в частности технического обслуживания лифта и санитарного содержания вспомогательных помещений.
Согласно документу, они оплачиваются потребителями исходя из количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, а не соразмерно общей площади принадлежащих им или занимаемых ими жилых помещений.
Как сообщает пресс-служба президента, по такому же принципу потребителями возмещаются расходы организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в многоквартирных жилых домах (за исключением лифтов).
БелаПАН.
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Минск, 5 января. Александр Лукашенко подписал указ, которым закрепляется временно действовавшая в 2016 году норма по оплате населением отдельных...
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