Сообщение о хищении старшим бухгалтером посольства Казахстана в Беларуси почти 700 тысяч долларов при строительстве нового здания дипмиссии на проспекте Победителей в Минске оказалось довольно резонансным. Ранее сообщалось, что роскошный дворец в престижном месте белорусской столицы строила малоизвестная компания. Оказалось, нет. Этим проектом занималась фирма главы казахской диаспоры в Беларуси Чермена Шоканова.





У бизнесмена довольно интересная биография. Он родился 3 марта 1964 года в селе Большеречье в Ом­ской области, шко­лу закончил в Ал­ма­ты, авиационное училище — в Минске, вы­сшее во­ен­ное — в Риге.

— Я служ­бу закончил в Латвии, ког­да уже фактически развалился Советский Со­юз. Был уво­лен из Во­о­ру­жен­ных сил по сокращению шта­тов, а так как моя су­пру­га из Минска, мы вернулись в Минск, прописались у тещи. Че­рез год я получил граж­дан­ство Республики Бе­ла­русь. То есть призывался из Со­вет­ско­го Со­ю­за, а вер­нул­ся в Республику Бе­ла­русь. И пер­вый свой бизнес я на­чал с поставки в Бе­ла­русь и Смо­лен­скую об­ласть России свеже­мо­ро­же­ной ры­бы и кон­серв­ной продукции, ко­то­рую привез из Прибалтики, — рассказывал Шоканов в интервью газете «Звезда».



Фото: kz-hconsul.by

С течением времени его компания «Фрелиэйсэксим» заняла одну из лидирующих позиций в Беларуси по импорту, экспорту и оптовой торговле свежемороженой рыбой и морепродуктами. Компания поставляла продукцию на рыбоперерабатывающие предприятия, оптовым торговым компаниям и крупным сетевым гипер- и супермаркетам, а также в ведущие рестораны. Кроме того, компания оборудовала цех и занялась переработкой и изготовлением фасованной продукции из свежемороженой рыбы и морепродуктов.

C 2008 года «Фрелиэйсэксим» активно занимается строительством. Компания возвела торговый центр по ул. Алибегова и бизнес-центр с рестораном и пабом по ул. Лобанка в Минске. Следующим крупным объектом стало строительство нового здания посольства Казахстана в Беларуси. В скором времени планируется завершить долгострой — жилой комплекс в районе Зеленого луга.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Еще одним проектом Шоканова является тор­го­вый дом «Минск-Аста­на» в Ка­зах­ста­не. Главное направление деятельности — экспорт-импорт товаров и услуг из/в Беларуси в/из Казахстана. Однако сходу выстроить бизнес не удалось из-за парада девальваций национальных валют.

Фото: "Звязда"

Все свои активы Шоканов объединил в рамках Группы компаний "Дельфин".

Однако только бизнесом работа Чермена Шоканова не ограничивается. Он также известный общественный деятельность и меценат. Шоканов является по­чет­ным кон­сулом Ка­зах­стана в Бе­ла­руси, возглавляет международное общественное объединение казахов «Ата-ме­кен» («Отчий край»).



Фото: kz-hconsul.by

— На­груз­ка не ма­лень­кая, но в то же вре­мя эта де­я­тель­ность очень по­лез­ная для бизнеса, так как да­ет мно­го информации. Участ­вую в ра­бо­те межправительственных комиссий, пе­ре­го­во­рах, приеме правительственных делегаций из Ка­зах­ста­на, час­то бы­ваю с визитами в Аста­не, и мне как бизнесмену всег­да это интересно. Отношения меж­ду Ка­зах­ста­ном и Бе­ла­русью развиваются очень стремительно, — говорил Шоканов.

Бизнесмен оказывает поддержку детским домам и Бел­орус­ской пра­вос­лав­ной цер­кви.



Фото: kz-hconsul.by

Еще одна слабость Чермена Шоканова — рок-музыка. В конце 90-х он гастролировал вместе с Олегом Спицыным. Потом бизнесмена постигла творческая апатия и он на 14 лет забросил гитару. Два года назад Шоканов создал свою группу «ЧерМен», записал новый альбом и выступил с рядом концертов.



