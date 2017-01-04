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Кто построил роскошное посольство Казахстана в Минске?
05.01.2017 17:34 — Новости Экономики | Tut.by
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— Я службу закончил в Латвии, когда уже фактически развалился Советский Союз. Был уволен из Вооруженных сил по сокращению штатов, а так как моя супруга из Минска, мы вернулись в Минск, прописались у тещи. Через год я получил гражданство Республики Беларусь. То есть призывался из Советского Союза, а вернулся в Республику Беларусь. И первый свой бизнес я начал с поставки в Беларусь и Смоленскую область России свежемороженой рыбы и консервной продукции, которую привез из Прибалтики, — рассказывал Шоканов в
С течением времени его компания «Фрелиэйсэксим» заняла одну из лидирующих позиций в Беларуси по импорту, экспорту и оптовой торговле свежемороженой рыбой и морепродуктами. Компания поставляла продукцию на рыбоперерабатывающие предприятия, оптовым торговым компаниям и крупным сетевым гипер- и супермаркетам, а также в ведущие рестораны. Кроме того, компания оборудовала цех и занялась переработкой и изготовлением фасованной продукции из свежемороженой рыбы и морепродуктов.
C 2008 года «Фрелиэйсэксим» активно занимается строительством. Компания возвела торговый центр по ул. Алибегова и бизнес-центр с рестораном и пабом по ул. Лобанка в Минске. Следующим крупным объектом стало строительство нового здания посольства Казахстана в Беларуси. В скором времени планируется завершить долгострой — жилой комплекс в районе Зеленого луга.
Еще одним проектом Шоканова является торговый дом «Минск-Астана» в Казахстане. Главное направление деятельности — экспорт-импорт товаров и услуг из/в Беларуси в/из Казахстана. Однако сходу выстроить бизнес не удалось из-за парада девальваций национальных валют.
Все свои активы Шоканов объединил в рамках Группы компаний "Дельфин".
Однако только бизнесом работа Чермена Шоканова не ограничивается. Он также известный общественный деятельность и меценат. Шоканов является почетным консулом Казахстана в Беларуси, возглавляет международное общественное объединение казахов «Ата-мекен» («Отчий край»).
— Нагрузка не маленькая, но в то же время эта деятельность очень полезная для бизнеса, так как дает много информации. Участвую в работе межправительственных комиссий, переговорах, приеме правительственных делегаций из Казахстана, часто бываю с визитами в Астане, и мне как бизнесмену всегда это интересно. Отношения между Казахстаном и Беларусью развиваются очень стремительно, — говорил Шоканов.
Бизнесмен оказывает поддержку детским домам и Белорусской православной церкви.
Еще одна слабость Чермена Шоканова — рок-музыка. В конце 90-х он гастролировал вместе с Олегом Спицыным. Потом бизнесмена постигла творческая апатия и он на 14 лет забросил гитару. Два года назад Шоканов создал свою группу «ЧерМен», записал новый альбом и выступил с рядом концертов.
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У бизнесмена довольная интересная биография. Он родился в Омской области, школу закончил в Алматы, авиационное училище - в Минске, высшее военное - в Риге.
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