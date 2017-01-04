Оргкомитет по созданию партии «Белорусская Христианская Демократия» начал сбор подписей за переименование проспекта Дзержинского в Минске в проспект имени ксендза Адама Станкевича. Инициатива проходит в рамках кампании «100 лет БХД».

Подписи собираются преимущественно среди самих жителей домов по проспекту Дзержинского, сообщает пресс-служба БХД .



Координатор БХД Ольга Ковалькова и сопредседатель незарегистрированной партии Павел Северинец. Фото пресс-службы БХД

— Люди 25−50 лет подписываются охотно, — говорит сопредседатель БХД Павел Северинец. — А вот старше 60 или моложе 25 — катастрофа: «А нам Дзержинский нравится». Раздаем информацию об Адаме Станкевиче, читают, удивляются, почему о таких людях не рассказывают по телевизору.

Адам Станкевич — белорусский католический священник, один из основателей белорусскоязычного костела, «Таварыства беларускай школы» и лидер партии «Белорусская христианская демократия» в 1910−20-х годах. В 1949 году Станкевич был арестован НКВД и отправлен в Сибирь на 25 лет за антисоветскую деятельность. Он умер в ГУЛАГе в Иркутской области. 6 января БХД будет отмечать 125 лет со дня рождения Станкевича.

Феликс Дзержинский — один из лидеров большевиков, создал и несколько лет возглавлял советские спецслужбы ВЧК, ГПУ и НКВД. Дзержинский был одним из идеологов и организаторов «красного террора». Бюст ему до сих пор установлен напротив здания КГБ в Минске.