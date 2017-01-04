В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Современный дизайн и акустическое совершенство в эдмонтонской арене Rogers Place 12 октября 2016 года после ремонта и акустического апгрейда открыл свои двери спортивно-концертный центр Rogers Place, Эдмонтон, Канада. Потолок атриума главного входа...

12 октября 2016 года после ремонта и акустического апгрейда открыл свои двери спортивно-концертный центр Rogers Place, Эдмонтон, Канада. Потолок атриума главного входа расположенного внутри объекта зала Ford Hall, это бывший зимний сад, выполнен из заказных панелей CertainTeed Ceilings Decoustics Claro. Панели Claro разработаны для того, чтобы добавить этому сложному проекту динамичный отделочный эффект. Смонтировано почти 33 тысячи квадратных футов изогнутых потолочных панелей. Дизайн вызывает ощущение воздушности и открытости. При этом обеспечена простота доступа для обслуживания. Панели Claro интегрированы в 100-процентно доступную систему подвесных потолков Ceilencio от Decoustics. Эти предварительно изогнутые панели изготовлены из звукопоглощающего материала, обеспечивающего достижение звуком скорости реверберации всего за три секунды.Работая в партнерстве с ведущими архитекторами и дизайнерами из компании HOK, Канзас-Сити, штат Миссури, производители изготовили около 1200 панелей Claro, отделав их покрытием в виде легкой пунктирной текстуры для имитации гипсокартона. В состав потолка включено более 600 светильников разных диаметров. Суперинтендант Марк Доруорт, директор T Bar Mark, был потрясен конечным результатом и заявил, что фото завершенного потолка являются виртуальной копией оригинального архитектурного макета.Панели Decoustics Claro имеют акустически прозрачную отделку, имитирующую внешний вид гипсокартона или штукатурки, и могут быть окрашены, чтобы органично входить в любой интерьер. Идеально подходят для областей, где требуется непрямое освещение. Коэффициент светоотражения панелей достигает 90 процентов при падении на них стандартного белого света. Отделка обеспечивает монолитный внешний вид, что может быть использовано как в стенных, так и в потолочных дизайнерских интерьерных решениях.www.certainteed.com