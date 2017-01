Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:

На вашем ресурсе это будет выглядеть так

13 октября 2016 года в Париже Премии Лилиан Бетанкур за интеллект руки (for the intelligence of the hand) были удостоены Вероник Эллена (Véronique Ellena) и Пьер-Ален Паро (Pierre-Alain Parot)....