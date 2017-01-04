В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Премия Бетанкур-фонда за витраж для Страсбургского собора 13 октября 2016 года в Париже Премии Лилиан Бетанкур за интеллект руки (for the intelligence of the hand) были удостоены Вероник Эллена (Véronique Ellena) и Пьер-Ален Паро (Pierre-Alain Parot)....

13 октября 2016 года в Париже Премии Лилиан Бетанкур за интеллект руки (for the intelligence of the hand) были удостоены Вероник Эллена (Véronique Ellena) и Пьер-Ален Паро (Pierre-Alain Parot). Конкретно за витраж Millennium, выполненный ими для Страсбургского собора. Работа осуществлена с помощью цифровой печати на стекле Saint-Gobain. Фотомонтаж высотой 7,8 метра, авторами которого являются названные дизайнеры, напечатан на стеклянной пластине на предприятии Glassolutions в Деггендорфе, Бавария, с использованием технологии PictureIt. А предприятием La Verrerie de Saint-Just поставлено выдувное стекло для оболочки, которая упрочнила результат первого этапа работы. Установленная рядом с витражами XIV века, эта инновационная работа является одой природе и человечеству. Вероник и Пьер-Ален стали призерами 17-го конкурса, организуемого и проводимого фондом Bettencourt-Schueller Foundation в категории Диалоги, в которой поощряется, так сказать, перекрестное опыление, то есть факт успешного сочетания ноу-хау мастера и фантазии художника. Более 700 человек, собравшихся в парижском зале Ваграм, своим присутствием освятили это партнерство. На экспонировавшемся здесь же стенде были представлены решения Glassolutions в области цифровой печати.www.saint-gobain.com