В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Союз-Центр интегрирует новое оборудование в действующий производственный процесс В январе 2017 года на производстве компании Союз-Центр, ранее Плитспичпром, подключат оборудование, вводимое в эксплуатацию в рамках строительства нового...

В январе 2017 года на производстве компании Союз-Центр, ранее Плитспичпром, подключат оборудование, вводимое в эксплуатацию в рамках строительства нового производства ДСП/ЛДСП. Одорудование войдет в существующую технологическую цепь. Запланированные технические мероприятия откроют целый комплекс работ, связанных с запуском оборудования и вводом в эксплуатацию строящегося на территории производства нового цеха по выпуску ДСП. Его запуск намечен на август 2017 года. В связи с необходимостью проведения вышеупомянутых работ возможна кратковременная приостановка действующей линии ДСП, о чем партнеры предприятия были проинформированы заблаговременно. В ближайшей перспективе запланированные реновации приведут к значительному росту производственных мощностей и позволят углубить процессы переработки сырья.Ввод в эксплуатацию нового производственного участка позволит увеличить как объемы выпуска плитной продукции, так и ее номенклатурный ряд, а также начать производство ламинированных ДСП. Суммарная производительность этого направления деятельности компании составит 150 тысяч кубометров плиты в год. Для партнеров компании такие изменения станут гарантией осуществления беспереребойных поставок продукции и сокращения сроков исполнения заказа.Новый завод позволит решить задачу обеспечения собственных потребностей холдинга, создаст условия еще более глубокой переработки технологических отходов от деревообрабатывающих цехов предприятия, а также расширит возможности использования низкосортной древесины в качестве основного сырья. Открытие новой производственной линии повысит экономическую эффективность предприятий, входящих в состав промышленной группы Союз, обеспечив компании холдинга сырьем высокого качества.www.soyuz-centre.ru