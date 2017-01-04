В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компания Armacell запустила в производство полную линейку продукции 14 декабря 2016 года первый российский завод по производству теплоизоляции из вспененного каучука компании Armacell в Лобне, Московская область, был выведен на полную...

14 декабря 2016 года первый российский завод по производству теплоизоляции из вспененного каучука компании Armacell в Лобне, Московская область, был выведен на полную мощность. Предприятие производит трубную и листовую теплоизоляцию толщиной от 6 до 50 миллиметров. Теперь его ассортимент включает всю основную линейку востребованной в России и странах СНГ продукции данного типа. Как отмечают в компании, мощности завода достаточно для полного удовлетворения имеющегося спроса. Основной сферой применения выпускаемой предприятием теплоизоляции Armaflex является строительная индустрия. В России это не только вновь возводимые здания, но и старый жилой фонд, до 80 процентов которого нуждается в ремонте и реконструкции. Трубопроводы во многих зданиях вообще не имеют изоляции, а если она и есть, то полностью утратила свои свойства с течением времени.Как показывает практика, срок службы Armaflex превышает 25 лет. Например, сделанные в здании Rabobank замеры выявили, что после 20 лет эксплуатации теплоизоляции Armaflex её коэффициент теплопроводности практически не изменился. Согласно расчетам, изолированный материалом из вспененного эластомера трубопровод дает экономию порядка двух тонн условного топлива на квадратный метр поверхности трубы в год, отметил генеральный директор Armacell в России Олег Ермаков.Завод имеет одну из самых современных производственных линий в концерне, которая способна работать безостановочно практически круглый год. На российском производстве компании Armacell выпускается три вида теплоизоляции. Во-первых, Armaflex ACЕ, универсальная теплоизоляция для инженерных систем, температура применения от минус 50 до плюс 110 градусов.Во-вторых, Armaflex HDI, теплоизоляционный материал повышенной плотности, который широко востребован в промышленной сфере, температура применения от минус 60 до плюс 110 градусов. В-третьих, HT/Armaflex, устойчивая к ультрафиолетовому излучению профессиональная теплоизоляция для применения при температурах от минус 200 до плюс 150 градусов.Эти материалы предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях и были специально разработаны для российского рынка на основе многолетнего изучения имеющегося спроса, добавляет Олег Ермаков. Также, по словам руководителя, теплоизоляция Armacell находит широкое применение в климатической технике.Например, решения компании были использованы при монтаже систем холодоснабжения торгового центра Зеленопарк в Зеленограде. Всего на объекте установлено 1000 квадратных метров теплоизоляционного материала из вспененного синтетического каучука марки Armaflex ACE.Вся продукция разрабатывается в собственном исследовательском центре компании, отвечает строгим европейским стандартам и идеально подходит для применения в суровых климатических условиях. Это подтверждает наличие таких международных сертификатов, как ISO 9001 и ISO 14001.А в системе кондиционирования двухэтажных поездов Аэроэкспресс, курсирующих между Москвой и аэропортами Шереметьево, Домодедово и Внуково, была использована первая в мире теплоизоляция Armacell, соответствующая повышенным требованиям пожарной безопасности EN 45545-2.www.armacell.ru