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Директор "Белсата": Премьер Польши сказала, нашему каналу больше ничего не угрожает
05.01.2017 18:15 — Новости Экономики | Tut.by
Премьер-министр Польши Беата Шидло в разговоре с директором телеканала «Белсат» Агнешкой Ромашевской-Гузы заверила, что каналу ничего не угрожает, его финансирование будет продолжено. Об этом рассказала TUT.BY сама руководитель спутникового канала.
Ромашевская-Гузы пока не может говорить о деталях 20-минутной беседы с премьер-министром, она была конфиденциальной.
— Но она уполномочила меня рассказать, что она уверена, что Белсат должен существовать, и что ему ничего не угрожает. Как мы будем это оформлять — будем обсуждать с МИД. Сейчас у нас деньги на существование.
На вопрос, что могло повлиять на изменение позиции правительства Польши, собеседница точного ответа не знает.
— Я могу лишь предположить и я уверена в этом, что общественная поддержка очень помогла.
О том, что польский МИД может сократить финансирование телеканала «Белсат» более чем в три раза — с 17 до 5 млн злотых на 2017 год (с 4 до 1,2 млн долларов),
Глава МИД Польши Витольд Ващиковский
После этих сообщений белорусское гражданское общество и деятели культуры, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, выступили в поддержку "Белсата". В социальных сетях запустили хэштег #белсатжыві. В Минске прошла
Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование телеканала «Белсат».
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Премьер-министр Польши Беата Шидло в разговоре с директором телеканала "Белсат" Агнешкой Ромашевской-Гузы заверила, что каналу ничего не угрожает, его...
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