В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Котельная в храме получила пожизненную бесплатную сервисную поддержку Зиму 2016–2017 годов храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя на улице Гагарина в подмосковном районе Павельцево, Долгопрудненский городской округ, встретил с...

Зиму 2016–2017 годов храм в честь Нерукотворного Образа Спасителя на улице Гагарина в подмосковном районе Павельцево, Долгопрудненский городской округ, встретил с новой автоматической котельной на базе оборудования Viessmann. Все монтажные и отделочные работы были завершены к началу отопительного сезона. Выполнившая их семейная инжиниринговая компания ТВН Инженерные системы взяла на себя обязательство пожизненно и бесплатно обслуживать установленное оборудование. Это наш посильный вклад в возрождение культурно-исторического облика Подмосковья и Долгопрудненского района. С оборудованием Viessmann мы работаем уже 20 лет, и за это время ни разу не было повода усомниться в его надежности, говорит генеральный директор ТВН Инженерные системы Владимир Тетерин. Сердцем новой котельной в храме стал настенный газовый конденсационный газовый котел Viessmann Vitodens 200-W типа B2HA, тепловая мощность которого составляет 80 киловатт.Он заменил три работавших здесь прежде 50-киловаттных напольных котла Frisquet. Таким образом, благодаря современному техническому решению удалось полностью обеспечить потребности здания в тепле, практически вдвое снизив мощность котельного оборудования и значительно сократив затраты на газ.Особенностью конденсационных котлов Vitodens является высокий КПД. Степень преобразования теплоты сгорания топлива в тепло для системы отопления и горячего водоснабжения достигает 98 процентов. Модель 200-W оснащена теплообменником Inox-Radial из специальной стали, что гарантирует постоянно высокую степень использования тепла конденсации.Компенсировать отличия между различными видами газа позволяет встроенный автоматический регулятор сгорания Lambda Pro Control, который оптимизирует работу котла. Кроме того, котел дополнительно использует тепло уходящих газов и потому потребляет меньше энергии. Это позволяет сэкономить затраты на отопление и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду, объясняет руководитель Академии Viessmann Игорь Кениг.Для контроля режима работы котельной в храме было реализовано погодозависимое управление отоплением, а также индивидуальное, на базе устройства дистанционного управления Vitotrol 300 А. Такое решение позволяет корректировать мощность оборудования в зависимости от изменения погодных условий и потребности внутренних помещений в тепле. Снаружи, на стене здания храма, смонтирован датчик температуры, соединенный с контроллером котла.Также датчиком оборудован пульт управления, установленный внутри и поддерживающий функцию программирования. Информация о температуре воздуха в помещении и на улице, режиме работы отопительных контуров, температуре горячей воды отображается на дисплее. Кроме того, реализована возможность удаленного управления котельной по сети Интернет. Для этих целей в систему интегрирован специальный модуль Vitocom 100 LAN1.За выполнение работ по проектированию и монтажу оборудования котельной и системы отопления компания ТВН Инженерные системы получила благодарность от настоятеля собора протоиерея Алексия Кириллова. В наступающем году храм отметит свое 300-летие. Мы благодарны вам, что и вы внесли свой посильный вклад в этот праздник, сотворив чудо, дав нам тепло и уют, сказал отец Алексий.www.tvn-systems.ru