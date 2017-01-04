Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в конце минувшего года вслед за «Атлант-Телекомом» вышел из числа акционеров РРБ-Банка. ЕБРР вместе с Немецким обществом по инвестициям и развитию (DEG) продали свой пакет в размере 22,5% акций семье белорусского бизнесмена Валентина Цыбулина за почти 1,6 млн долларов, сообщает агентство « Бизнес-новости » со ссылкой на данные Белорусской валютно-фондовой биржи.



Сергей Цыбулин

До сделки ЕБРР принадлежало 13,91% акций РРБ-Банка, DEG — 8,34% акций.

В настоящее время основными акционерами банка являются Валентин и Елена Цыбулины. Членом Совета директоров — их сын Сергей Цыбулин.

ЕБРР купил 25% плюс одна акция РРБ-Банка в октябре 2008 года с целью «укрепить бухгалтерский баланс и запустить согласованную программу институционного строительства» для развития программ по финансированию малого бизнеса.

DEG приобрел 15% акций РРБ-Банка летом 2010 года. Общий объем немецких инвестиций составил 6,3 млн евро. Заключение сделки позволило РРБ-Банку выполнить требование Нацбанка по достижению нормативного капитала в 25 млн евро.

Затем доля европейских акционеров стала снижаться в пользу семьи Валентина Цыбулина.

По размеру активов РРБ-Банк занимает 18 место в банковской системе Беларуси (193,8 млн рублей). Нормативный капитал банка на 1 декабря 2016 года составлял 49,9 млн рублей.

Осенью прошлого года РРБ-Банк пересмотрел стратегию развития на 2017−2018 годы. «Если раньше очень много своих активностей и внимания „РРБ-Банк“ уделял розничным клиентам, то, начиная с ближайшего времени соотношение меняется в пользу корпоративных клиентов — сегмента малого и среднего бизнеса», — цитируются в сообщении слова председателя правления банк Виталия Дранкевича. По его словам, в рознице банком акцент сделан на категорию населения со средним и выше среднего уровнем доходов, которое «умеет считать свои деньги».

Валентин Цыбулин в начале 1990-х годов был известным поставщиком в Беларусь и Россию игровых автоматов. Позже он стал акционером банка Экоразвитие (будущий Олимп и Белгазпромбанк), с которого началась банковская история его бизнеса. Компания "Дикрис", которой руководит супруга Елена Цыбулина, инвестировала в жилую застройку в Минске, пишет «Ежедневник».

Незадолго до этой сделки ЕБРР продал свою долю в интернет-провайдере «Атлант Телеком» холдингу Telekom Austria Group, которому в Беларуси принадлежит мобильный оператор «Велком».

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