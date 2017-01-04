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"Ставка на тех, кто умеет считать свои деньги". Семья Цыбулина выкупила евродолю в РРБ-Банке
05.01.2017 19:53 — Новости Экономики | Tut.by
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в конце минувшего года вслед за «Атлант-Телекомом» вышел из числа акционеров РРБ-Банка. ЕБРР вместе с Немецким обществом по инвестициям и развитию (DEG) продали свой пакет в размере 22,5% акций семье белорусского бизнесмена Валентина Цыбулина за почти 1,6 млн долларов, сообщает агентство «
До сделки ЕБРР принадлежало 13,91% акций РРБ-Банка, DEG — 8,34% акций.
В настоящее время основными акционерами банка являются Валентин и Елена Цыбулины. Членом Совета директоров — их сын Сергей Цыбулин.
ЕБРР
DEG
Затем доля европейских акционеров стала снижаться в пользу семьи Валентина Цыбулина.
По размеру активов РРБ-Банк занимает 18 место в банковской системе Беларуси (193,8 млн рублей). Нормативный капитал банка на 1 декабря 2016 года составлял 49,9 млн рублей.
Осенью прошлого года РРБ-Банк пересмотрел стратегию развития на 2017−2018 годы. «Если раньше очень много своих активностей и внимания „РРБ-Банк“ уделял розничным клиентам, то, начиная с ближайшего времени соотношение меняется в пользу корпоративных клиентов — сегмента малого и среднего бизнеса», — цитируются в
Валентин Цыбулин в начале 1990-х годов был известным поставщиком в Беларусь и Россию игровых автоматов. Позже он стал акционером банка Экоразвитие (будущий Олимп и Белгазпромбанк), с которого началась банковская история его бизнеса. Компания "Дикрис", которой руководит супруга Елена Цыбулина, инвестировала в жилую застройку в Минске, пишет «Ежедневник».
Незадолго до этой сделки ЕБРР
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Если раньше очень много своих активностей и внимания РРБ-Банк уделял розничным клиентам, то, начиная с ближайшего времени соотношение меняется в пользу...
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