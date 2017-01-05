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Более трети доходов бюджета Минска в январе—ноябре обеспечили субъекты малого и среднего бизнеса
05.01.2017 21:44 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 5 января. За январь—ноябрь 2016 года от плательщиков города Минска в консолидированный бюджет Беларуси поступило 9,1 млрд рублей. Основная часть доходов бюджета столицы (96,3%) сформирована за счет платежей, уплаченных в добровольном порядке, сообщает пресс-центр Министерства по налогам и сборам.
На 43% бюджет города Минска сформирован поступлениями налога на добавленную стоимость. Значительны объемы платежей по подоходному налогу (14%), налогу на прибыль (11,3%), акцизам (6,6 %), земельному налогу (2,8%), налогу на недвижимость (2,1%), налогу на доходы (2,0%), налогу при упрощенной системе налогообложения (1,7%).
Формирование бюджетной части обеспечили около 347 тыс. плательщиков, в том числе 59 тыс. организаций, 72 тыс. индивидуальных предпринимателей и 216 тыс. физических лиц.
На 1 декабря 66% поступлений, или 5,9 млрд рублей, обеспечили 56.700 организаций негосударственного сектора.
На начало декабря в Минске было зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с прошлым годом количество субъектов увеличилось на 0,1%, или 116 плательщиков.
От данного круга в бюджет города поступило 3,2 млрд рублей, или 35,1% консолидированных поступлений столицы.
По данным МНС, крупными организациями Минска в бюджет уплачено 2,8 млрд рублей, или 30% консолидированных доходов города.
В рейтинге крупнейших плательщиков столицы — ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ИООО "Лукойл Белоруссия", ООО "Табак-инвест", РУП "Минскэнерго", ЗАО "Минский завод виноградных вин", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", ИООО "Газпромнефть-Белнефтепродукт", унитарное предприятие "Велком", СООО "Мобильные ТелеСистемы", ОАО "Минск Кристалл" — управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп".
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 5 января. За январь—ноябрь 2016 года от плательщиков города Минска в консолидированный бюджет Беларуси поступило 9,1 млрд рублей. Основная часть доходов...
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