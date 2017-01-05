Наша героиня Елена (имя изменено) долго не могла найти работу. Девушка разместила свое резюме на одном из специализированных порталов, и в один день ей позвонили из фирмы, которая занимается ремонтом и установкой окон. Звонивший сказал, что резюме их частично устраивает, и что они ждут Елену на первый этап собеседования.

Перечитав немало материалов на данную тему, мы решили найти человека, который работал в этой организации и сможет детально рассказать, в чем суть их работы: скрытая реклама под видом бесплатных услуг, обычный «развод» или сетевой маркетинг?

Прологом к появлению статьи стал вечерний звонок домашнего телефона, которым никто особо не пользовался. На том конце провода молодой человек бодрым голосом стал рассказывать, что их организация занимается ремонтом окон, а он знает, что в моем старом доме окна давно пора менять. Однако дом был совсем новый, а окна в нем хорошие, о чем и было сказано звонящему. Молодой человек затих, и пришлось распрощаться на неловкой паузе.

— Я пришла в назначенное время. Помимо меня на это же время встреча была назначена еще у пяти человек. Собеседовал нас молодой человек лет 20. Второй этап проходил через 1,5 часа. Уже на начальном этапе нам объясняли, что нашей главной целью должно быть — много зарабатывать. Для примера приводился успех Porsche. После этого мне сказали, что я подхожу и меня приглашают на испытательный срок по договору подряда, после которого будет официальное трудоустройство. Забегая наперед, скажу, что никакого договора подряда не было.

Заработная плата состоит из минимальной окладной части и процента от продаж. Вообще, система оплаты труда, бонусов у них очень похожа на ту, которой пользуются в Оriflamе или других сетевых компаниях. Есть ступени, каждая их которых имеет свое название и характеристику. Чем выше ступень, тем больше зарплата. Чтобы подняться выше, нужно заработать для компании определенную сумму денег. Кто-то закрывает эту ступень за месяц, кто-то за год. Всего существует пять уровней. Те, кто их прошел, становятся лидерами групп. За это компания их поощряет последней моделью мобильного телефона, деньгами, часами или деловым костюмом. Лучшие работники едут вместе на дорогой курорт отдыхать. Сотрудники между собой конкурируют, спорят на деньги, кто больше заработает за неделю, месяц.

В компании есть люди, которые занимаются обзвоном, и те, кто знакомится с потенциальными клиентами. Вначале сотрудники колл-центра звонят по домашним номерам и предлагают совершенно бесплатно проверить окна на предмет наличия поломок или неисправностей. После те, кто согласился, вносятся в список адресов, куда нужно прийти лично. Где берут базу номеров, не знаю, но в компании говорят, что такая есть только у них и у милиции.

Четыре дня, что я работала, я должна была ходить как ученик со специалистом и учиться у него «мастерству». Его главная задача — убедить, что поломка или неисправность есть. По сути, они есть у всех, поэтому нужно лишь убедить человека, что дефект нужно исправлять. Мы так ходили с утра и до позднего вечера.

Договоры с клиентами заключаются обязательно, услуги оказываются, окна ставятся — здесь никаких подвохов нет, работу свою они делают. По качеству сервиса или самих окон мне судить сложно. За четыре дня невозможно проверить. Все работы по установке или настройке окон они делают сами, никаких сторонних организаций не привлекают.

Нам рассказывали, что нужно стать для клиента другом, расспросить его обо всем, подружиться с ним, напроситься на чай. Далее, перейдя к окнам, нужно рассказать подробно, какие с ними есть проблемы. Нас учили, что нельзя выходить из квартиры без заключенного договора. Если человек отказывается от услуг, значит, нужно побыть у него, поговорить, убедить его.

Чаще всего мы заходили к пенсионерам, к людям предпенсионного возраста, был даже человек после инсульта. Только один раз мы зашли к молодой семье. Там дальше порога нас никто не пустил.

Все время мне было жалко этих людей. Я считаю, что это вымогательство. Все, кто работаeт в этой организации, считают, что они помогают людям избежать проблем в дальнейшем. Я не понимаю, как можно приходить к бабуле, у которой Br200 пенсия, и говорить, что ей нужно заменить окна за Br150. Меня хватило на четыре дня. Я поняла, что такое не для меня.