Конъюнктура мировых сырьевых рынков не спешит разворачиваться в благоприятном для Беларуси направлении. Но ценовое дно по ключевым экспортным товарам, кажется, пройдено. Впрочем, на рост поступлений от нефтепродуктов и хлоркалия в 2017 году стоит рассчитывать с оговорками, предупреждают эксперты.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всё сложно

Весь прошлый год внутренние экономические проблемы Беларуси усугублялись внешними неприятностями на рынке ключевых экспортных продуктов, в первую очередь, нефтепродуктов и хлоркалия. По данным Белстата, в январе-октябре-2016 года экспорт нефтепродуктов в денежном выражении упал на 38,5% до 3,5 млрд долларов, хлоркалия — на 31,2% до 1,650 млрд. Основная причина — снижение экспортных цен на 27,3% и 25,4% соответственно.

При этом не успели в Беларуси отойти от запредельного падения цен на нефть в начале прошлого года, как обозначилась новая сложность — конфликт с Россией, стоивший белорусам нескольких миллионов тонн недополученной нефти.

Непростой была и ситуация на калийном рынке. Особенно — в первой половине года, когда цены на удобрения падали, и ключевой покупатель, Китай, не спешил заключать новый контракт, добиваясь снижения цены.

Первый годовой контракт БКК прибавил рынку оптимизма: в июне с Индией договорились на 227 долларов за тонну. «Хорошая цена, — прокомментировал контракт аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов. — Все, что выше 220 долларов за тонну — очень хорошая цена с учетом того, что это сопоставимо с нижним уровнем спотовых цен в Юго-Восточной Азии и без дополнительных дисконтов». Действительно, к примеру, на более дорогом спотовом рынке Бразилии в это время цена была чуть больше 200 долларов за тонну.

В июле БКК подписала контракт и с Китаем , и снова по цене, выше ожидаемой рынком — 219 долларов за тонну, хотя аналитики говорили о том, что Китай настаивал на цене в 180 долларов за тонну.

«Подписание БКК годовых контрактов с Индией и Китаем позволило стабилизировать рынок и создать благоприятные условия для повышения цен на спотовых рынках. По итогам второго полугодия миновавшего года БКК удалось повысить цены практически во всех регионах мира, в частности, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Бразилии, США, Европе и Африке, при этом оставаясь лидером среди экспортеров калийных удобрений», — прокомментировал TUT.BY ситуацию на рынке заместитель генерального директора ОАО «Белорусская калийная компания» по продажам и маркетингу Александр Поляков.

В частности, наиболее показательными он назвал такие крупные рынки как Бразилия (+25 долларов) и США (порядка +40 долларов).

«Ситуация на мировом калийном рынке в 3-м квартале стабилизировалась, в основном, за счет заключения долгосрочных контрактов между основными производителями калийных удобрений и крупными импортерами в Китае и Индии», — признает и гендиректор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.

Не переборщить с оптимизмом

Самым оптимистичным заявлением о будущем калийного рынка отметился в декабре 2016-го вице-премьер Беларуси Михаил Русый, заявивший , что Беларусь рассчитывает на восстановление калийного рынка и увеличение экспорта хлоркалия примерно до 10 млн тонн в 2017 году.

«Цены выровнялись и даже несколько поднялись, заключены контракты. Сегодня предприятие („Беларуськалий“) работает на 95% загрузки. Спрос есть», — отметил Русый. В нынешнем году, по словам вице-премьера, экспорт превысит 9 млн тонн.

Поляков в своих оценках более осторожен. «Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что ценовое дно на калийные удобрения было пройдено в середине 2016 года. Мы позитивно оцениваем перспективы рынка в текущем году как в отношении спроса, так и в отношении цен», — отметил замдиректора БКК.

Для Беларуси сейчас благоприятная конъюнктура калийного рынка особенно важна, так как это позволяет как минимум восстановить уровень экспортной пошлины на хлоркалий. Как ранее сообщалось, вывозную таможенную пошлину на хлоркалий с 1 октября по 31 декабря 2016 года были вынуждены с низить до 45 евро за тонну вместо прежних 55 евро. При этом бюджет Беларуси 2017 года сверстан из уровня 55 евро за тонну.

Эксперты обращают внимание на то, что легкой жизни калийным производителям, потерявшим в прошлом году значительный объем прибыли, ждать не приходится. Цены прогнозируются на уровне прошлого года, но давление на рынок могут оказать новые игроки: уже в первом полугодии немецкий производитель K+S планирует запустить свой канадский проект Legacy на 2 млн тонн в год.

«Еврохим» реализует и планирует в 2018 году запустить сразу два проекта на базе Гремячинского и Верхнекамского месторождений. Мощность двух очередей Усольского калийного комбината составит 3,7 млн тонн, проект «ВолгаКалий» рассчитан на 4,6 млн тонн.

Более скромные по объемам проекты есть и в самой Беларуси. «Беларуськалий» продолжает строительство Петриковского ГОКа, самый масштабный инвестпроект за его современную историю. Первую очередь планируется запустить в декабре 2019 года с выводом предприятия на проектную мощность к концу 2021 года. Мощность его составит не менее 1,5 млн т хлоркалия в год с возможностью расширения до 3 млн т в год.

Компания Михаила Гуцериева строит ГОК мощностью 1,1−2 млн тонн хлоркалия на сырьевой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей. Запуск в эксплуатацию первой очереди «Славкалия» намечен на конец 2020 года.

Всего с учетом всех реализуемых в настоящее время в мире проектов прирост производства калийных удобрений к 2025 году ожидается на уровне 19 млн тонн, что также будет оказывать давление на цены.

Еще больше неопределенности в нынешнем году по нефти. Но причины тут не в мировой конъюнктуре, а в запутанных белорусско-российских отношениях. Пока даже при благоприятном раскладе Беларуси намекнули на возможность получить 18 млн тонн в год, хотя Минск рассчитывал на 23−24 млн тонн нефти. И хотя угроза для нефтяной отрасли резко потерять прибыль из-за последствий российского «налогового маневра», кажется, пока миновала , ожидать роста поступлений по «нефтяным» статьям не приходится.

Ценопад-2016 продолжится?

Падение цен в прошлом году коснулось не только сырья: негативные тенденции отмечены и на рынке сельхозпродукции. Снижение цен на сельскохозяйственные культуры также было обусловлено девальвациями национальных валют, перепроизводством из-за рекордных урожаев, макроэкономическими факторами.

«Тенденция более низких мировых цен на основные сельскохозяйственные культуры, которая, согласно прогнозам международных институтов, с высокой долей вероятности сохранится в среднесрочной перспективе, послужит основным сдерживающим фактором как для роста потребления удобрений в мире, так и для повышения их стоимости», — предупреждают эксперты.

Похоже, ценовая конъюнктура все-таки не поможет Беларуси разобраться с накопившимися макроэкономическими проблемами.