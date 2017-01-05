Бюджет Бреста-2017, единогласно одобренный депутатами на сессии горсовета 28 декабря 2016 года, можно считать бюджетом развития. Такую мысль высказал в беседе с корреспондентом «Вечерки» начальник финансового отдела горисполкома Анатолий Млынец.

По его словам, доходную часть прошлогоднего бюджета удалось значительно перевыполнить. Благодаря чему в новый год город вступил, имея в своем распоряжении дополнительно 10 миллионов рублей. Многие предприятия в минувшем году сработали с прибылью, соответственно, увеличились налоговые платежи. Если в 2017-м вырастут еще и доходы населения, как обещают в правительстве, казна может рассчитывать на дополнительные поступления от подоходного налога, традиционно дающего треть всех платежей в местный бюджет. Соответственно, увеличатся и ассигнования по основным статьям.



Инфографика: Вечерний Брест

Доходы городской казны в 2017 году составят 281,8 миллионов рублей, или 145 миллионов долларов. 33,7% составят платежи по подоходному налогу, 19,3% — НДС, 12,1% — по налогу на прибыль, 9% — от земельного налога, 8,8% — не налоговых поступлений (арендные платежи, продажа госимущества, штрафы и т.д.)

Расходы бюджета равны доходам. При этом их удельный вес остается практически неизменным: 36,1% потратят на образование (101,6 миллионов рублей), 30% на медицину (84,6 миллионов рублей), 21,3% — на жилищно-коммунальное хозяйство и строительство жилья (почти 60 миллионов рублей). Порядка 3,6−3,8 процента будет выделено соответственно на социальную политику, поддержку экономики, общественную деятельность, 1,6% — на физическую культуру, спорт, культуру.

Особенность нынешнего бюджета — его бездефицитность. Город расплатился со всеми прежними долгами и не планирует брать новых. Об этом руководством Бреста было доложено на сессии горсовета.

Глава городского финансового ведомства вкратце поведал о некоторых особенностях функционирования бюджетной системы в 2017 году: существенный вклад в копилку города вносят более 6300 юридических лиц — предприятия частной и коммунальной формы собственности (наиболее крупные из них ОАО СП «Брестгазоаппарат», ОАО «Савушкин продукт», СП «Санта Бремор» и др.). Предприятия республиканской формы собственности платят НДС и налог на прибыль в республиканский бюджет;

в 2017 году финансирование расходов будет осуществляться в рамках 11 общереспубликанских отраслевых программ, утвержденных правительством страны;

с этого года постановлением Совета министров утвержден минимальный норматив расходов на капитальный ремонт жилых домов. Для Бреста он составляет 11 млн рублей (без учета средств, выплаченных жильцами).