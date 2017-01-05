МИНСК, 6 ноя — Sputnik. В Беларуси по итогам января-ноября 2016 года более 8,8 тысяч должностных лиц и свыше четырех тысяч нанимателей были привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о труде о об охране труда, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.

Как ранее сообщал Sputnik, только за 2016 год в ОАО "Беларуськалий" произошел ряд инцидентов с трагическим исходом. С учетом последнего случая 3 января 2017 года, на предприятии по разным причинам погибли шесть рабочих, еще трое получили травмы. По мнению Белхимпрофсоюза, примерно половина причин несчастных случаев на производстве происходит по неосторожности или беспечности работников, несоблюдения ими норм безопасности труда.

"Государственные инспекторы труда в январе-ноябре 2016 года провели 6908 проверок, в ходе которых пресечено 108,5 тысяч нарушений законодательства о труде и об охране труда. За 11 месяцев прошлого года к административной ответственности привлечены 8806 должностных лиц и 4174 нанимателя", — сообщили в Минтруда.

По данным министерства, общая сумма штрафов составила почти 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 7848 должностных лиц, из них 28 — уволены. По требованию государственных инспекторов труда были отстранены от работы более 38,4 тысячи работников.

В Минтруда отметили, что в последнее время специалисты инспекции по труду все больше внимания уделяют профилактике таких нарушений. В частности, по заявке нанимателей инспекторы могут провести бесплатный аудит в сфере охраны труда, при этом за выявленные нарушения нанимателя штрафовать не будут.

Количество организаций, обратившихся в Департамент государственной инспекции труда за таким аудитом, за последние пять лет выросло в 3,5 раза.