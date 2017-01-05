МИНСК, 5 янв — Sputnik. Решения Национального банка Беларуси по обязательным резервам комбанков и снижение ставки рефинансирования изменят структуру вкладов: валютные вклады для банков станут менее привлекательными, они будут стремиться привлекать вклады в белорусских рублях, но существенного оттока депозитов, вероятнее всего, не произойдет, считают опрошенные Sputnik источники в банковской сфере.



© Sputnik / Констанция Ждановская Порядок выдачи льготных кредитов на жилье изменится в Беларуси

В среду Нацбанк объявил о снижении с 18 января 2017 года ставки рефинансирования до 17% годовых. Кроме того, с 1 февраля 2017 года изменяются нормативы отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов . Нормативы отчислений от привлеченных средств в рублях снижаются с 7,5% до 4%; от привлеченных средств в валюте увеличиваются с 7,5% до 11%.

Снижение ставки: никто не ожидал

Собеседники Sputnik отметили, что решение Нацбанка о снижении на один процентный пункт ставки рефинансирования было несколько неожиданным для банковского сектора.

"Несколько неожиданно, что это произошло именно сейчас. По планам, на конец 2017 года ставка рефинансирования должна составить 16% годовых. То есть, на весь оставшийся год остался задел в один процентный пункт. Можно предположить, что дальше ставка будет снижаться в два этапа — на половину процентного пункта. Но приведенные регулятором обоснования вызывают некоторую обеспокоенность", — считают в банковской сфере.

Эксперты обращают внимание, что пока нет данных по инфляции за декабрь. При этом именно в декабре произошло подорожание целого ряда услуг, свою роль сыграет и сезонный рост цен на некоторые виды продовольствия.

Во внешнеэкономической сфере, насколько можно судить по отраслевой статистике, также не все благополучно. В частности, из-за сокращения объемов поставок нефти в Беларусь республика снизила экспорт нефтепродуктов. Из-за снижения мировых цен на калийные удобрения, скорей всего, произойдет снижение выручки от экспорта хлоркалия. Динамика экспорт продукции машиностроения также не вызывает особого оптимизма.

"Отраслевые показатели говорят о том, что нет особого позитива, и тенденции в сфере внешней торговли будут ухудшаться до тех пор, пока не разрешится нефтегазовый спор между Минском и Москвой", — считают аналитики.

В то же время они согласны с тем, что снижение ставки рефинансирования приведет к снижению ставок по кредитам.

Вслед за ставками по кредитам обыкновенно происходит и снижение ставок на депозитном рынке.

Нацбанк хочет "развернуть банки лицом к рублю"

Изменение подходов к формированию обязательных резервов сделает для банков привлечение валютных депозитов менее выгодным, а рублевых — крайне привлекательным, считают участники финансового рынка.

"Срочные валютные вклады могут снизиться, что же касается долгосрочных рублевых депозитов, то их объем, скорей всего, может даже не измениться. Но и полгода назад мы наблюдали картину снижения валютных и роста рублевых вкладов. Эта картина Нацбанк полностью устраивает, поскольку регулятор свою задачу видит в том, чтобы в процессе дедолларизации экономики изменить структуру вкладов в пользу рублевых накоплений", — пояснили эксперты.

По мнению представителей банковского сообщества, в ближайшее время население будет стремиться закрывать валютные депозиты. "Что касается рублевых вкладов — идет небольшой приток, примерно на 1-2% в месяц, даже с учетом процентов. Это говорит о том, что люди продолжают нести деньги в банки", — отмечают аналитики.

Однако, подчеркивают они, продолжающийся рост рублевых вкладов — это всего лишь результат отсутствия в Беларуси иных инструментов накопления и сбережения. В стране де-факто нет фондового рынка, гособлигации и иные ценные бумаги — инструменты не для массового пользования.

"Единственное, что может повлиять на сокращение темпа роста рублевых вкладов — это снижение реальных денежных доходов населения", — подчеркнули эксперты.

Кто на самом деле обеспечил рост ЗВР?

Золотовалютные резервы Беларуси за 2016 год, в расчете по стандартам МВФ, показали рост на 751,4 миллиона долларов до более чем 4,9 миллиардов долларов. Как отметил в своем сообщении Нацбанк, рост ЗВР был обеспечен за счет поступления в Беларусь двух траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития и нефтяных пошлин, а также за счет продажи валютных гособлигаций и покупки Нацбанком валюты на бирже.

"Новые займы уходили в основном на оплату внешнего госдолга, так как обязательства слишком велики. Поэтому то, что население в 2016 году выступило чистым продавцом валюты, да еще в рекордных объемах, стало основным драйвером роста ЗВР. Если бы Нацбанк не скупал продаваемую на бирже валюту, приток которой обеспечило население, роста ЗВР бы не произошло", — считают эксперты.

До краха банковской системы еще далеко

В первые дни нового года в Байнете возобновились рассуждения о том, что банковская система Беларуси стоит на пороге краха. Причиной его, по мнению аналитиков, станет критическая доля проблемных кредитов в банковской системе.

Проблема так называемых "плохих кредитов" обострилась в Беларуси в 2016 году, и на ноябрь их доля в банковских кредитных портфелях составляла около 14%. В основном это проблемные кредиты, накопленные в прошлые годы.

До 2016 года эти кредиты так или иначе рефинансировались, однако в прошедшем году от этого решено было отказаться, в том числе и под давлением МВФ и других международных финансовых институтов.

"Примерно 14% плохих долгов — такова официальная статистика. Можно рассуждать о том, насколько она отражает реальное положение дел, хотя многие убеждены, что на самом деле этот показатель несколько выше. Но вопрос в том, что государство намерено делать с этим", — считают представители банковского сообщества.

В течение 2016 года велись разговоры о том, что государство может пойти на докапитализацию госбанков, однако затем эти разговоры прекратились: ресурсов на такие действия у государства не нашлось.

"Докапитализация — это хорошо, но денег на нее нет. Их можно найти только благодаря новым заимствованиям, либо за счет включения печатного станка. С кредитом МВФ пока ясности нет, и то, что разговоры о докапитализации прекратились, говорит о том, что денежную эмиссию власти не планируют. С точки зрения экономики это, наверное, хорошо", — считают собеседники агентства.

В данной связи эксперты полагают, что у банковской системы страны по крайней мере на текущий год есть некий "задел прочности".

"Что будет дальше — зависит от того, какую позицию займет государство. Пока власти дают сигналы о том, что лучше всего вообще ничего не делать, но от бездействия ситуация не исправляется", — отметили представители банковского сообщества.