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За нарушения норм охраны труда оштрафовано более 4 тыс нанимателей
06.01.2017 10:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 ноя — Sputnik. В Беларуси по итогам января-ноября 2016 года более 8,8 тысяч должностных лиц и свыше четырех тысяч нанимателей были привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о труде о об охране труда, сообщили Sputnik в министерстве труда и социальной защиты.
Как ранее сообщал Sputnik, только за 2016 год в ОАО "Беларуськалий" произошел
© Sputnik Егор Еремов
"Государственные инспекторы труда в январе-ноябре 2016 года провели 6908 проверок, в ходе которых пресечено 108,5 тысяч нарушений законодательства о труде и об охране труда. За 11 месяцев прошлого года к административной ответственности привлечены 8806 должностных лиц и 4174 нанимателя", — сообщили в Минтруда.
По данным министерства, общая сумма штрафов составила почти 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены 7848 должностных лиц, из них 28 — уволены. По требованию государственных инспекторов труда были отстранены от работы более 38,4 тысячи работников.
В Минтруда отметили, что в последнее время специалисты инспекции по труду все больше внимания уделяют профилактике таких нарушений. В частности, по заявке нанимателей инспекторы могут провести бесплатный аудит в сфере охраны труда, при этом за выявленные нарушения нанимателя штрафовать не будут.
Количество организаций, обратившихся в Департамент государственной инспекции труда за таким аудитом, за последние пять лет выросло в 3,5 раза.
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К административной ответственности привлекли почти девять тысяч должностных лиц, 28 руководителей лишились работы. В Минтруда считают, что нужно больше заниматься...
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