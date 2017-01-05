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МНС установило новые сроки выставления электронных счетов-фактур
06.01.2017 11:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 янв — Sputnik. В Беларуси с 1 января 2017 года вступили в силу новые сроки выставления электронных счетов-фактур (ЭСЧФ), сообщает министерство по налогам и сборам республики.
В МНС напоминают, что такая новация закреплена в новой редакции Налогового кодекса, поправки в который были приняты белорусским парламентом в декабре прошлого года. Обновленный Налоговый кодекс вступил в силу с 1 января 2017 года.
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"В соответствии с пунктом 5 статьи 1061 Налогового кодекса с 1 января 2017 года выставление (направление) электронного счета-фактуры осуществляется по общему сроку не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, если иное не установлено пунктом 5 статьи указанной статьи", — сообщили в МНС.
Там добавили, что в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных в декабре 2016 года, выставление ЭСЧФ может производиться не позднее 10 января 2017 года.
Как ранее сообщалось, в 2017 году налоговые вычеты по НДС будут приниматься только на основании ЭСЧФ. Первичные учетные документы в целях осуществления налоговых вычетов по НДС применяться не будут.
При этом ранее в МНС отмечали, что к плательщикам, которые не будут выставлять (направлять) ЭСЧФ, могут быть применены меры административного взыскания.
Согласно национальному законодательству, в Беларуси все плательщики НДС обязаны использовать электронные счета-фактуры. Документооборот ЭСЧФ между продавцами и покупателями ведется с использованием автоматизированной информационной системы "Учет счетов-фактур".
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Теперь они должны выставляться не позднее десятого числа месяца, следующего за тем, в который произошла отгрузка товаров. По поставкам в декабре счета-фактуры...
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