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В шорт-листе международного кинофестиваля – четыре белорусских фильма

06.01.2017 11:21 — Новости Экономики | БДГ  
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Определились главные претенденты на победу в Международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm.

Члены жюри сформировали шорт-лист из 12 работ, 4 из которых сняты белорусскими авторами. Обладатель Гран-При, а также призеры фестиваля будут названы на церемонии закрытия, которая состоится 19 января.

В этом году фестиваль впервые вышел на международный уровень, а конкурсанты могли творить в свободном формате. После предварительной проверки на соответствие всем условиям фестиваля к конкурсу были допущены 273 работы из 48 стран мира. Со всеми этими фильмами ознакомились представители жюри: киновед и директор Минского международного фестиваля «Лiстапад» Игорь Сукманов, культуролог и киноаналитик Максим Жбанков, кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников и избранный по ходу фестиваля пятый участник жюри – студентка Белорусской государственной академии искусств Александра Сергеевич.

Каждый член жюри составил свой список предпочтений среди представленных на конкурс мобильных фильмов. Затем на общем собрании эксперты обменялись мнениями и сформировали единый шорт-лист, в который вошли 12 работ.

  • «INTO THE LIGHT» - Myriam Fontaine (Франция)
  • BUBBLES DON'T LIE - Stepan Etrych   (Чешская республика)
  • LOST BUCOLIC - Shane Howard (США)
  • РАБОТНИК ГОДА - Кирилл Нонг (Беларусь)
  • THE BONE - Volkan Guney Eker (Турция)
  • ПОМНИТЬ - Екатерина Никонович (Беларусь)
  • TIDE OF LOVE AND DEATH - Abhradip Ghatak (Индия)
  • 137 ЧАСОВ - Дмитрий Сахарук  (Беларусь)
  • CIRCUS - Michel Kharoubi (Франция)
  • УМЗАРАЗУМ - Антон Байдёнок (Беларусь)
  • SINGLE TO LONDON - Ryd Cook (Великобритания)
  • FINITO - Mauricio Bartok (Бразилия)

Члены жюри отметили общий высокий уровень присланных работ. В целом одобрение судей конкурса заслужило мобильное кино с убедительной концепцией, уникальное, выполненное технически «вкусно» и претендующее на новизну и открытие.

Четыре конкурсные работы, прошедшие в шорт-лист международного фестиваля, сняты белорусскими авторами. Это «Работник года» Кирилла Нонга, «Помнить» Екатерины Никонович, «137 часов» Дмитрия Сахарука, «Умзаразум» Антона Байдёнка. Участники жюри отметили, что белорусские работы оказались конкурентоспособны в международном конкурсе. Это подтверждает и успешный опыт участия победителя прошлого velcom Smartfilm – буктрейлера «1984» – в международных фестивалях. В частности, на днях этот белорусский мобильный фильм вышел в полуфинал престижного iPhone Film Festival в США.

Путем коллективного решения и оценки сильных и слабых сторон каждой работы участники жюри пришли к консенсусу и определили победителей 6-го Международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. Кто же эти люди? Узнаем совсем скоро – 19 января на церемонии закрытия фестиваля.

 
 
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Определились главные претенденты на победу в Международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm.

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