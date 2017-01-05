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Минфин приостановил работу страховой компании "Пенсионные гарантии"

06.01.2017 11:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Министерство финансов Беларуси приостановило на одну рабочую неделю срок действий лицензии открытого акционерного страхового общества "Пенсионные гарантии", сообщили Sputnik в пресс-службе Минфина.

Минфин приостановил работу страховой компании "Пенсионные гарантии"
© Sputnik / Виктор Толочко
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Лицензия приостановлена с 11 января по 16 января. Причиной приостановления действия лицензии стало невыполнение ОАСО "Пенсионные гарантии" выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений законодательства о страховании. В частности, компания превысила норматив расходов на ведение дела. Предписание на устранение этого нарушения Минфин вынес еще в апреле 2016 года.

Согласно предписанию, компания должна была устранить выявленные нарушения не позднее 1 января 2017 года и представить письменный отчет об исполнении в Минфин.

"В установленный требованием срок нарушение законодательства о страховании ОАСО "Пенсионные гарантии" не устранены. Отчет о невозможности исполнения требования представлен страховой организацией в адрес Минфина 28 декабря 2016 года. По предварительным данным по итогам работы за 2016 год норматив расходов на ведение дела превышен страховой организацией более чем, на 240 тысяч рублей", — сообщили в Минфине, поясняя причины приостановления лицензии.ОАСО "Пенсионные гарантии" начало свою деятельность в 2003 году.

Компания осуществляет услуги по добровольному страхованию дополнительной пенсии и по добровольному страхованию жизни с дополнительными рисками. По итогам 2016 года компания занимает 22 место в рейтинге страховых организаций Беларуси по страховым взносам и 21 место по страховым выплатам. В рейтинге по величине уставного капитала компания находится на 13-м месте.    

 
Теги: Минск
 
 
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Причиной приостановки стало невыполнение требований Минфина об устранении нарушений. За минувший год организация превысила расходы на ведение дела более чем на...

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