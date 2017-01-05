В январе 2017 года пройдет полномасштабный раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Как сообщается в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО будет активизирован в соответствии с установками президента и правительства. При этом в обзоре говорится о том, что намерения Беларуси активировать переговорный процесс находят поддержку со стороны большинства стран-членов Организации.

Секретариат ВТО рассмотрел предоставленные Беларусью документы и подготовил декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров.

«Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате», - сообщают в МИД.

Напомним, что в начале прошлого года Александр Лукашенко в ходе совещания задавался вопросом, стоит ли Беларуси вступать в ВТО. Тогда министры убедили президента, что этот шаг Беларуси необходим. При этом президент подчеркнул, что ключевым принципом при проведении переговоров должны стать национальные интересы. Эксперты, при этом, неоднозначны в своих оценках необходимости вступления Беларуси в ВТО.