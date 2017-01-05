﻿ Беларусь не оставляет идеи вступить в ВТО. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь не оставляет идеи вступить в ВТО

06.01.2017 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В январе 2017 года пройдет полномасштабный раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Как сообщается в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО будет активизирован в соответствии с установками президента и правительства. При этом в обзоре говорится о том, что намерения Беларуси активировать переговорный процесс находят поддержку со стороны большинства стран-членов Организации.

Секретариат ВТО рассмотрел предоставленные Беларусью документы и подготовил декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров. 

«Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате», - сообщают в МИД.

Напомним, что в начале прошлого года Александр Лукашенко в ходе совещания задавался вопросом, стоит ли Беларуси вступать в ВТО. Тогда министры убедили президента, что этот шаг Беларуси необходим. При этом президент подчеркнул, что ключевым принципом при проведении переговоров должны стать национальные интересы. Эксперты, при этом, неоднозначны в своих оценках необходимости вступления Беларуси в ВТО.

Белорусские чиновники уже давно говорят о том, что готовы вступать в ВТО: и конкуренции не боятся, и рынки готовы защищать и производство наращивать. И Беларусь остается единственной страной ЕАЭС, которая не является членом ВТО.

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе 2017 года пройдет полномасштабный раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минфин приостановил работу страховой компании "Пенсионные гарантии"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика