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Беларусь не оставляет идеи вступить в ВТО
06.01.2017 12:11 — Новости Экономики | БДГ
В январе 2017 года пройдет полномасштабный раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.
Как сообщается в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, переговорный процесс по присоединению Беларуси к ВТО будет активизирован в соответствии с установками президента и правительства. При этом в обзоре говорится о том, что намерения Беларуси активировать переговорный процесс находят поддержку со стороны большинства стран-членов Организации.
Секретариат ВТО рассмотрел предоставленные Беларусью документы и подготовил декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров.
«Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате», - сообщают в МИД.
Напомним, что в начале прошлого года Александр Лукашенко в ходе совещания задавался вопросом, стоит ли Беларуси вступать в ВТО. Тогда министры убедили президента, что этот шаг Беларуси необходим. При этом президент подчеркнул, что ключевым принципом при проведении переговоров должны стать национальные интересы. Эксперты, при этом,
Белорусские чиновники уже давно говорят о том, что
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В январе 2017 года пройдет полномасштабный раунд переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию.
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