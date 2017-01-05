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Перед выходными доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал

06.01.2017 12:38 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 января. 6 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,004 рубля (0,19%) до 2,0676 рубля.

Курс доллара снизился на 0,0115 рубля (0,59%) и составил 1,9538 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) вырос на 0,0136 рубля (0,42%) и составил 3,2769 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Сегодня с утра нефть торговалась в небольшом минусе, затем вновь пошла в рост — сорт Brent к полудню пятницы торговался на уровне 57 долларов за баррель.

В России средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии ММВБ, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 пятницы снизился на 58,83 копейки, составив 59,5448 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 6 января. 6 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль укрепился к доллару и евро, ослабел — к российскому рублю. По итогам...

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