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"Белавтодор" преобразован в ОАО и рассчитывает на привлечение новых источников финансирования

06.01.2017 13:12 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 6 января. Республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" преобразовано в открытое акционерное общество. Статус ОАО создает холдингу новые возможности в применении организационных и финансовых инструментов поддержки и развития его экспортной деятельности, сообщает Государственный комитет по имуществу.

Распоряжением президента от 9 июля 2016 года было поручено завершить преобразование РУП "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" в открытое акционерное общество в 2016 году.

Государственная регистрация ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" осуществлена 4 января 2017 года. 100% акций общества находятся в собственности Республики Беларусь, в управлении Госкомимущества. Уставный фонд составляет 132.432.300 белорусских рублей.

Как отмечают в Госкомимуществе, получение статуса ОАО создает дополнительные возможности в применении недоступных до этого организационных и финансовых инструментов поддержки и развития экспортной деятельности холдинга "Белавтодор". Расширяет возможности для привлечения новых источников финансирования для развития дочерних компаний и выстраивания отношений с международными финансовыми структурами. В частности, дает юридически обоснованное право участвовать "Белавтодору" в реализации проектов государственно-частного партнерства на стороне частного партнера.

"Уже в ближайшем будущем планируется начать предметные переговоры с потенциальными партнерами и финансовыми организациями по совместному участию в пилотном ГЧП-проекте реконструкции автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, км 109,9 — км 184,5", — отмечается в сообщении.

Органами управления ОАО "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" являются общее собрание акционеров ОАО, наблюдательный совет и единоличный исполнительный орган —  генеральный директор, избираемый наблюдательным советом общества.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Минск, 6 января. Республиканское унитарное предприятие "Управляющая компания холдинга "Белавтодор" преобразовано в открытое акционерное общество. Статус...

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