«Серж», Осиповичский вагоностроительный завод, «Первая шоколадная компания», стеклозавод «Елизово» и «Мясо-молочная компания» — пять интересных случаев банкротства предприятий в Беларуси за 2016 год.

«Серж»: предприятие обанкротилось, трусы остались

К рассмотрению заявление компании «Серж» о признании ее банкротом экономический суд Минска принял в марте 2016 года. В результате ООО «Серж» было признано банкротом.

Ликвидация компании установлена до 19 сентября 2017 года.

Ранее в рамках дела о банкротстве ООО «Серж» было заявлено о реализации остатков готовой продукции на складе, а также сырья и материалов.

Сразу после нового года появилась информация о том, что на продажу выставлено имущество ООО «Серж». Всего 80 лотов, в том числе микроавтобус, легковая машина, административные, производственные, складские здания, технологическое оборудование.

Торги будут проводиться в форме аукциона, сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победит тот, кто предложит большую сумму, передает БелТА .

Предприятие «Серж» было основано в 1996 году в Минске. В 2006 году по объемам производства, уровню технологий и динамике развития занимало второе место после "Мілавіцы" среди частных компаний. Во второй половине 2015 года "Серж" появился в списках неплательщиков бюджету.

Однако с банкротством «Сержа» история одноименного белья не закончилась: создано новое юридическое лицо — ООО "Серж-Фэшн" — которое продолжает производить и продавать продукцию под торговой маркой Serge.

Осиповичский вагоностроительный завод: долг в 228 млн рублей

Заявление о признании Осиповичского вагоностроительного завода банкротом было направлено в ноябре 2016 года. Конкурсным управляющим был назначен директор ЧУП по оказанию услуг «Шевкунов» Николай Шевкунов.

По словам Щевкунова, предприятие задолжало 228 млн деноминированных рублей и виновата в этом администрация завода. Перспективы работы и развития у Осиповичского вагоностроительного завода имеются, добавил конкурсный управляющий.

К концу 2016 года завод работал три дня в неделю — вторник, среда, четверг, завершал исполнение ранее заключенных договоров.

В начале декабря арбитражный суд Москвы постановил взыскать с СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» более 2,5 млн долларов США в пользу Евразийского банка развития, пишут Naviny.by .

Требования кредиторов будут приниматься управляющим в течение января-февраля 2017 года, тогда и будет сформирован реестр требований и установлена очередность их удовлетворения, пишет «Ежедневник».

Кстати, банкротство Осиповичского вагоностроительного завода попало в рейтинг событий 2016 года от Аналитического центра «Стратегии» и Научно-исследовательский центра Мизеса. Это событие претендовало на победу в номинации «Провал года» с описанием: «провал государственного инвестиционного приоритета «вагоны», в который было вложено $160 млн».

И еще банкроты

В 2016 году в Беларуси были еще ряд заметных банкротств. Например, экономически нестоятельным был признан стеклозавод «Елизово», у которого долги в 2 раза превысили стоимость предприятия.

Правительством Беларуси в 2009 году была создана «Мясо-молочная компания», она работала с госгарантиями, а в 2016 году стала банкротом.

«Первая шоколадная компания» продолжит работу. В начале октября 2016 года экономический суд Брестской области, рассмотрев дело о банкротстве СООО «Первая шоколадная компания», предоставил возможность сохранить компанию через заключения мирового соглашения с кредиторами.

«С кредиторами – а это в основном банковские организации, долги перед которыми занимают около 80% в реестре требований, — было заключено мировое соглашение, документ был подписан на общем собрании кредиторов и в установленном порядке направлен в экономический суд Брестской области», — сообщили в суде.

Кстати, с банкротством связан и претендент на звание «Безумной идеи года» от «Стратегии» и Мизеса. Власти предлагали создать гарантийный вклад на случай банкротства предприятий и заставить все коммерческие организации платить туда взносы, а это де-факто ещё один налог, считают аналитики.

Банкротить нельзя помиловать

В ноябре 2016 года Александр Лукашенко фактически запретил банкротить предприятия. По его словам, необходимо сделать все возможное, чтобы они работали.

«Эти фразы "обанкротим через санацию" — вы просто пугаете людей и коллективы. Никто не позволит предприятия закрывать или бездумно продавать. Надо от этого отойти раз и навсегда и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Это мы банкроты, если у нас хозяйство или предприятие такое, — заявил глава государства. — Предприятия надо спасать, чтобы люди работали».

Однако, ранее чиновники не так однозначно негативно высказывались о процедуре банкротства. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сказал в феврале 2016 года: «Содержать их (предприятия, которые уже неактуальны на рынке) за счет эффективно работающих предприятий не имеет смысла. Поэтому из банкротства, экономической несостоятельности не надо делать трагедию».

Он же сказал через несколько месяцев: «Не надо делать трагедии из экономической несостоятельности и банкротства».