Белорусско-испанское предприятие «Белкельме» подало в суд документы о своей экономической несостоятельности. Об этом сообщается в определении экономического суда Брестской области, размещенном на сайте единого государственного реестра сведений о банкротстве.





Пойти по пути банкротства предприятие было вынуждено из-за своей неплатежеспособности, которая имеет устойчивый характер. Решение было принято на общем собрании акционеров 24 октября, которые признали неэффективными принятые должником меры по досудебному оздоровлению.

По состоянию на 1 октября 2016 года финансовые обязательства должника составляют 102% стоимости его активов.

Экономический суд Брестской области 28 декабря возбудил производство о банкротстве «Белкельме» и установил защитный период в один месяц.

Белорусско-испанское предприятие «Белкельме» было создано в 1993 году. Его. Учредителями стали Национальный олимпийский комитет Беларуси, Kelme International А.О., ОАО «Бобруйский ко­жевенный комбинат».

В последние годы экономическое состояние предприятия было тяжелым. Как писала газета Вечерний Брест, акционерами «Белкельме» выступают «Брестместпром», испанская компания Кelme, концерн «Беллегпром» и «Управляющая компания холдинга „Марко“». На одном из собраний ООО «Управляющая компания холдинга „Марко“» предложило обеспечить финансовое оздоровление предприятия за счет дополнительных инвестиций. Но, к сожалению, владелец одного из крупнейших пакетов акций — испанская компания Kelme — от этого предложения отказалась.

Руководство Брестского облисполкома в марте 2016 года приняло решение о безвозмездной передаче хозяйственного комплекса в Белоозерске самому крупному производителю обуви в Республике Беларусь и на постсоветском пространстве — ООО «Управляющая компания холдинга „Марко“» на условиях заключения инвестиционного договора. Он предусматривает следующие обязательства: создание в Белоозерске не менее 270 новых рабочих мест и выпуск к концу 2018 года не менее 1 миллиона пар обуви в год. Общие инвестиции в новое предприятие должны составить не менее 25 миллиардов рублей (неденоминированных), писал «Вечерний Брест».