﻿ В состав концерна "Беллегпром" включено ОДО "Панда", занимающееся производством женской и детской одежды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В состав концерна "Беллегпром" включено ОДО "Панда", занимающееся производством женской и детской одежды

06.01.2017 15:33 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 6 января. В состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности ("Беллегпром") включено ОДО "Панда". Соответствующее постановление правительства № 8 от 5 января опубликовано на сайте Совмина.

ОДО "Панда" работает в Бресте с 2000 года и специализируется на производстве и реализации женской, молодежной и детской одежды.

Таким образом, в составе концерна "Беллегпром" сейчас 96 организаций, в том числе 76 промышленных. Швейную отрасль представляют более 20 производителей.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 6 января. В состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности ("Беллегпром") включено ОДО...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Производитель обуви "Белкельме" направил в суд документы о банкротстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.01.2017
Белорусская военная газета
06.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика