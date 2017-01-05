Минск, 6 января. В состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности ("Беллегпром") включено ОДО "Панда". Соответствующее постановление правительства № 8 от 5 января опубликовано на сайте Совмина.

ОДО "Панда" работает в Бресте с 2000 года и специализируется на производстве и реализации женской, молодежной и детской одежды.

Таким образом, в составе концерна "Беллегпром" сейчас 96 организаций, в том числе 76 промышленных. Швейную отрасль представляют более 20 производителей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В состав концерна "Беллегпром" включено ОДО "Панда", занимающееся производством женской и детской одежды Минск, 6 января. В состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности ("Беллегпром") включено ОДО...

Алексей Александров, БелаПАН.