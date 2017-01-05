В течение ближайшего месяца «Белсат» будет работать без изменений, а затем МИД и телеканал определят компромиссный вариант существования телеканала. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Рафал Бохенэк по итогам вчерашней встречи премьер-министра Беаты Шидло с директором «Белсата» Агнешкой Ромашевской-Гузы, сообщает сайт телеканала.



Рафал Бохенэк, фото: KPRM

«В течение ближайшего месяца не будет никаких изменений относительно телеканала „Белсат“. За это время будет разработана новая компромиссная формула телевидения», — сообщил Бохенэк.

Пресс-секретарь польского правительства также подчеркнул, что министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский «никогда не собирался ликвидировать этот канал».

— Госпожа премьер уверена, что при наличии доброй воли каждой из сторон удастся создать условия для работы телевидения, которые будут приемлемы для всех, принимая во внимание интересы зрителей «Белсата».

Вчера вечером Ромашевска-Гузы рассказала TUT.BY, что премьер-министр Беата Шидло заверила ее , что «Белсату» ничего не угрожает. Их встреча проходила на фоне сообщений о планах польского МИД урезать финансирование телеканала почти в три раза и, вместо него, запустить в кабельные сети Беларуси польскоязычный канал Polonia.

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский отмечал , что «Белсат» за 10 лет так и не получил возможности вещать на территории всей страны и его «влияние на действительность скромное». Деньги, которые раньше шли на телеканал, планировалось передать на поддержку сирийских беженцев и открытие новых консульств Польши.

Телеканал «Белсат» появился после президентских выборов в Беларуси в 2006 году. Вещание через спутник началось 10 декабря 2007 года. Канал был создан как структурная единица Польского телевидения по договору с польским МИД. В договоре предусматривалось многолетнее сотрудничество и финансирование «Белсата».