Компания Daugavpils satiksme, обеспечивающая услуги общественного транспорта в латвийском Даугавпилсе, объявила победителем тендера на поставку городу трамваев совместную заявку белорусского «Белкоммунмаша» и латвийской Virtus SV, сообщает Baltic course со ссылкой на городскую думу Даугавпилса.

В тендере участвовало четыре компании. Победитель получит заказ на 2,1 млн евро.

Город сделал ставку на развитие экологически чистого транспорта. При этом с учетом роста числа тех, кто пользуется общественным транспортом, власти Даугавпилса намерены вложить в развитие трамвайной инфраструктуры 12,2 млн евро.