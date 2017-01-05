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Белкоммунмаш выиграл тендер на поставку трамваев в Латвию на 2 млн евро
06.01.2017 15:47 — Новости Экономики | Tut.by
Компания Daugavpils satiksme, обеспечивающая услуги общественного транспорта в латвийском Даугавпилсе, объявила победителем тендера на поставку городу трамваев совместную заявку белорусского «Белкоммунмаша» и латвийской Virtus SV,
В тендере участвовало четыре компании. Победитель получит заказ на 2,1 млн евро.
Город сделал ставку на развитие экологически чистого транспорта. При этом с учетом роста числа тех, кто пользуется общественным транспортом, власти Даугавпилса намерены вложить в развитие трамвайной инфраструктуры 12,2 млн евро.
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С учетом роста числа тех, кто пользуется общественным транспортом, власти Даугавпилса намерены вложить в развитие трамвайной инфраструктуры 12,2 млн евро.
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