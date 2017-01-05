Республиканское унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» преобразовано в открытое акционерное общество. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по имуществу.



Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Госрегистрация ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» осуществлена 4 января. 100% акций общества находятся в собственности Республики Беларусь, в управлении Госкомимущества. Уставный фонд составляет 132,4 млн рублей.

Согласно уставу новообразованного ОАО, перед «Белавтодором» поставлены задачи по наращиванию экспорта, продвижению бренда госкомпании как на внутреннем так и на внешнем рынке, совершенствованию в дочерних компаниях системы организации производства за счет оптимизации затрат, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий и техники и т.д.

В состав холдинга «Белавтодор» входят 11 дорожно-строительных компаний, а также «Мостострой», «Дорстройиндустрия» и «Белдортранс».

В холдинге отмечают тенденцию устойчивого роста реального экспорта по внешнеторговым контрактам. По данным на ноябрь, в арсенале компаний «Белавтодора» имелось более 30 реальных объектов на территории России, а стоимость заключенных договоров достигла суммы, эквивалентной 31 млн долларов. При этом холдинг нацелен на расширение географии своей деятельности: определенные планы увязаны с соседней Украиной и партнером по Таможенному союзу Казахстаном, сказано в сообщении пресс-службы «Белавтодора».

Кроме этого, статус ОАО расширяет «Белавтодору» возможности для привлечения новых источников финансирования для развития дочерних компаний и выстраивания отношений с международными финансовыми структурами. «В частности, дает юридически обоснованное право участвовать „Белавтодору“ в реализации проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) на стороне частного партнера», — говорится в сообщении ГКИ. Действительно, есть такой парадокс. Несмотря на то, что 100% акций принадлежит государству, ОАО — частная форма собственности.

«Белавтодор» в ближайшем будущем планирует начать предметные переговоры с потенциальными партнерами и финансовыми институтами по совместному участию в пилотном ГЧП-проекте реконструкции автомобильной дороги М-10: граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, 109,9 км -184,5 км.

Власти Беларуси в мае прошлого года подписали соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении помощи в правовой, технической и финансовой организации проекта по реконструкции автодороги М-10. Данный проект станет первым в Беларуси, реализуемым по концессионному принципу ГЧП. Конкурс по поиску концессионера для реконструкции автодороги может пройти во второй половине 2017 года.

Проект предусматривает реконструкцию и модернизацию 85 км участка дороги М-10, являющейся международным транспортным коридором и альтернативным маршрутом между ЕС, Беларусью, Россией и Китаем. В результате реконструкции, как ожидается, будет удвоена пропускная способность, увеличена максимальная нагрузка на ось для соответствия стандартам ЕС, а также сокращено время поездки.

Стоимость модернизации М-10 ориентировочно оценена в 350 млн долларов. Банк готов предоставить финансирование в размере около 100 млн долларов.