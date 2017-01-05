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Нефтегазовый конфликт не решен, но без газа и нефти Минск не останется

06.01.2017 16:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. В Беларуси не ожидают возможного приостановления Россией поставок энергоресурсов в страну в свете не решенного до сих пор спора в нефтегазовой сфере и установленных республикой без согласия российской стороны тарифов на транзит нефти по белорусскому участку нефтепровода "Дружба".

Нефтегазовый конфликт не решен, но без газа и нефти Минск не останется
© Sputnik Георгий Гранин
МАРТ: тарифы на транзит нефти повышены без договоренности с РФ

В течение всего 2016 года Беларусь и РФ вели переговоры о формуле цены газа. Несмотря на все усилия, Минск не смог настоять на своем видении механизма формирования цен, а также договориться об отсрочке накопившейся недоплаты за российский газ. В ответ на газовый спор РФ сократила поставки нефти в Беларусь: за 2016 год республика получила немногим более 18 миллионов тонн нефти, что на 20% меньше ожидаемого.

В последние месяцы года стороны также вели переговоры о новых ставках тарифов на транзит нефти. Сторонам удалось договориться только о тарифах на прокачку российской нефти до ОАО "Нафтан". В конце года МАРТ принял постановление об увеличении тарифов на транзит на 7,7% — без согласования с РФ, на основании утвержденной сторонами ранее методики.

До конца недели реакции российской стороны на эти действия Минска не последовало, что дало некоторым белорусским экспертам и аналитикам основания говорить о том, что она будет жесткой, вплоть до приостановки поставок энергоресурсов.

"В 2017 году Беларусь без газа и нефти не останется. Даже на пике газового конфликта у России ни разу не возникло желание прикрутить газовый вентиль. Ведь Москва таким образом ограничила бы в поставках свою 100-процентную белорусскую "дочку" — компанию "Газпром трансгаз Беларусь", которая поставляет газ внутренним белорусским потребителям", — считает известный белорусский эксперт энергетического сектора Татьяна Маненок.

Она также уверена, что поставки российской нефти будут осуществляться.

Ранее "Транснефть" заявила, что в первом квартале 2017 года в Беларусь будет поставлено 4,5 миллионов тонн нефти, при этом ежемесячные планы поставок можно корректировать. Утвержденный "Транснефтью" квартальный план почти на 1,5 миллионов тонн меньше, чем требуется для 100% загрузки белорусских НПЗ.

Пока в концерне "Белнефтехим" не готовы сказать, с какой загрузкой работают белорусские заводы, а также дать комментарий о том, как отреагировала российская сторона на утвержденные Беларусью в одностороннем порядке тарифы на транзит.

Sputnik следит за ситуацией.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские эксперты уверены, что приостановления поставок энергоресурсов не будет, несмотря на непокрытые долги по газу и установленные без согласия РФ ставки...

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