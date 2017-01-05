Четыре оппозиционные структуры подали заявку в Мингорисполком на проведение традиционной акции ко Дню Воли 25 марта, но на этот раз они настаивают на нетрадиционном маршруте. Вместо шествия к площади Бангалор организаторы хотят пройти по проспекту Независимости до парка Янки Купалы. Об этом сообщает пресс-служба движения «За свободу».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сбор участников запланирован на 14.00−14.30 у Академии наук. Заявителями стали активисты «За свободу» Александр Русевич, оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Денис Садовский, Объединенной гражданской партии Егор Виняцкий и Партии БНФ Дмитрий Касперович.

«Раньше были вопросы от участников акции, почему организаторы призывают идти на площадь Бангалор. На этот раз мы решили отклониться от стандартного маршрута и предложили другой вариант — шествие по центру города», — заявил председатель «За свободу» Юрий Губаревич.

По его словам, организаторы рассчитывают, что такой маршрут будет санкционирован властями, так как раньше основанием для отказа был митинг, для проведения которого разрешена только площадка на площади Бангалор. Теперь отдельного митинга не планируется.

Фото: TUT.BY

«Шествием празднование Дня Воли не ограничится, пройдут и другие мероприятия. Сейчас идут переговоры о проведении 25 марта праздничного концерта. Место и состав выступающих будут озвучены накануне мероприятия», — отметил Губаревич.

Впрочем, в прошлом году организаторы подавали аналогичную заявку с шествием по проспекту Независимости, а минские власти настояли на традиционном маршруте . Часть оппозиции согласилась, другая — вместе с Николаем Статкевичем, Анатолием Лебедько и Павлом Северинцем — собралась у памятника Янке Купале в одноименном парке и прошла шествием до кинотеатра "Октябрь", где присоединилась к собравшимся на разрешенном месте. Активных участников неразрешенной части акции позже оштрафовали.

Независимость БНР была провозглашена в ночь с 24 на 25 марта 1918 года. После срыва мирных переговоров в Бресте и наступления германских войск большевики покинули Минск. В этой ситуации деятели Центральной белорусской войсковой рады и исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью на территории страны до созыва Учредительного сейма. 21 февраля 1918 года исполком Рады сформировал первое правительство БНР — Народный секретариат во главе с Язепом Воронко. Правительство БНР прилагало немало усилий для организации национальных институтов. Было принято постановление о государственном статусе белорусского языка, открывались белорусские школы и гимназии, культурно-просветительские общества и театры, работали издательства, выходили белорусские газеты, готовилось открытие в Минске Белорусского университета. Появился паспорт гражданина БНР, в том числе дипломатический, узаконена государственная символика — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня». В ряде стран Европы открылись диппредставительства БНР. Однако в силу сложного военно-политического положения Рада БНР не смогла реализовать идею государственного суверенитета страны — она оказалась незащищенной перед российскими большевиками и польскими легионами. В декабре 1918 года правительство БНР было вынуждено переехать в Вильно, затем — в Гродно. 1 января 1919 года большевики провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая в 1922 году вошла в состав СССР. Многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления белорусской нации.