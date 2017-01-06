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Правительство определило "важнейший инвестиционный проект"

07.01.2017 00:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Совет министров принял постановление, в котором определили инвестиционный проект «важнейшим». Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

«Определить проект „Создание нового производства садового домостроения с модернизацией действующих мощностей“, реализуемый открытым акционерным обществом „Стройдетали“, важнейшим инвестиционным проектом», — говорится в постановлении.

Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Компания ОАО «Стройдетали» была создана в 1994 году на базе государственного предприятия «Вилейский завод строительных деталей». Предприятие специализируется на производстве межкомнатных дверей из различных материалов.

Какое отношение компания по производству межкомнатных дверей имеет «к новому производству садового домостроения с модернизацией действующих мощностей», не сообщается.

 
 
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Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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