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Лукашенко: Мы никому не позволим унижать наш народ и государство

07.01.2017 13:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Главная задача сегодня — сохранить мир и покой в нашей стране, которая досталась нам в непростой исторической действительности. Об этом Александр Лукашенко заявил прихожанам во время посещения Свято-Духова собора.

«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать, — заявил президент. — Мы никому не можем отдать эту землю и это государство. Оно нам досталось в непростой исторической действительности. Прямо скажем, в борьбе и в войнах. Мы потеряли огромное количество людей, защищая нашу землю. Поэтому мы так трепетно, и я в том числе отношусь к этим проблемам».

По словам Лукашенко, главное, в нынешних условиях — обеспечить стабильность, все остальное приложится.

«Главное — мир и покой. Как только мы сотрясем нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) — у нашего порога яркий этому пример», — подчеркнул белорусский лидер.

Как сообщает пресс-служба президента, Александр Лукашенко 7 января зажег рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе.

Главу государства встретил митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси. В соборе также присутствовали прихожане, представители православных братств и сестричеств, учащиеся воскресной школы.

 
 
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"Это лежит в основе. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать", - заявил президент.

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