МИНСК, 6 янв — Sputnik. Страны Евросоюза потеряли порядка 17 миллиардов евро из-за антироссийских санкций и ответных мер со стороны России, к такому выводу пришли эксперты Австрийского института экономических исследований Wifo.



© REUTERS Jonathan Ernst Трамп назвал "отличным ходом" реакцию Путина на новые санкции

Западные страны ввели санкции против России в 2014-м году после начала гражданской войны на Украине и присоединения Крыма к РФ. В ответ на санкции властями России было решено ввести продовольственное эмбарго на целый ряд товаров из стран Евросоюза.

"Как подсчитали австрийские эксперты, из-за действия санкций и контрсанкций работу потеряло более 400 тысяч человек, а общий ущерб для стран Евросоюза превысил 17 миллиардов долларов", — озвучили в эфире телеканала "Беларусь 1" данные исследования Wifo.

Согласно данным австрийского института, больше всего пострадали Германия, Франция и Польша — на эти страны пришлась львиная доля убытков.

После введения российских контрсанкций фермеры многих стран Европы устраивали митинги против так называемой "политики санкций" — из-за запрета на экспорт в Россию многие значительно потеряли в доходах, а то и вовсе были вынуждены сменить сферу деятельности. В той же Польше яблоки, которые предназначались на продажу в РФ, в итоге раздавали бесплатно.