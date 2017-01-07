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Wifo: из-за антироссийских санкций Европа потеряла €17 млрд

07.01.2017 21:04 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 янв — Sputnik. Страны Евросоюза потеряли порядка 17 миллиардов евро из-за антироссийских санкций и ответных мер со стороны России, к такому выводу пришли эксперты Австрийского института экономических исследований Wifo.

Wifo: из-за антироссийских санкций Европа потеряла €17 млрд
© REUTERS Jonathan Ernst
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Западные страны ввели санкции против России в 2014-м году после начала гражданской войны на Украине и присоединения Крыма к РФ. В ответ на санкции властями России было решено ввести продовольственное эмбарго на целый ряд товаров из стран Евросоюза.

"Как подсчитали австрийские эксперты, из-за действия санкций и контрсанкций работу потеряло более 400 тысяч человек, а общий ущерб для стран Евросоюза превысил 17 миллиардов долларов", — озвучили в эфире телеканала "Беларусь 1" данные исследования Wifo.

Согласно данным австрийского института, больше всего пострадали Германия, Франция и Польша — на эти страны пришлась львиная доля убытков.

После введения российских контрсанкций фермеры многих стран Европы устраивали митинги против так называемой "политики санкций" — из-за запрета на экспорт в Россию многие значительно потеряли в доходах, а то и вовсе были вынуждены сменить сферу деятельности. В той же Польше яблоки, которые предназначались на продажу в РФ, в итоге раздавали бесплатно.

 
Теги: Минск
 
 
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По оценкам экспертов, и3-за последствий санкций и ответных ограничений со стороны РФ в Европе были сокращены 400 тысяч рабочих мест.

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