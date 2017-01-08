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"Ъ": Россия планирует сократить поставки нефти в Беларусь

09.01.2017 06:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия намерена уменьшить на 12 % экспорт нефти в Беларусь в первом квартале 2017 года, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.


Фото: Reuters

Согласно графику, переданному, как сообщает издание, белорусской стороне 28 декабря, объем поставок в первом квартале наступившего года составит 4 миллиона тонн вместо планировавшихся 4,5 миллиона.

Отмечается, что Москва продолжит практику сокращения поставок нефти, чтобы побудить Минск погасить возросший до 400 млн долларов долг за газ. В Минске ожидают, что спорные вопросы будут решены в течение первого квартала: власти Беларуси установили новые тарифы на прокачку нефти по своей территории только на этот период. О том, что все вопросы по нефтегазовму конфликту будут решены в ближайшие три месяца заявил и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко.

Напомним, что нефтегазовый конфликт между Беларусью и Россией начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта, который действует на период 2015—2016 годов. В рамках этого контракта оговорена формула, которая предусмотрена действующим соглашением: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года на 2,25 млн тонн нефти. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Объем поставок в первом квартале наступившего года составит 4 миллиона тонн вместо планировавшихся 4,5 миллиона.

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