МИНСК, 9 янв — Sputnik. Концерн "Белнефтехим" пока не может подтвердить или опровергнуть информацию российских СМИ о планах ПАО "Транснефть" сократить поставки нефти в Беларусь на 12%.



© Sputnik Стрингер Нефтегазовый конфликт не решен, но без газа и нефти Минск не останется

В понедельник российская газета "Коммерсант" сообщила о том, что "Транснефть" планирует в первом квартале сократить поставки нефти в Беларусь на 12% — до 4 миллионов тонн по сравнению с планируемыми ранее 4,5 миллионами тонн.

"Мы не комментируем эту информацию", — заявила Sputnik пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

В концерне также не смогли сказать, что может послужить причиной для принятия российской стороной такого решения — до настоящего времени не разрешенный газовый спор между Минском и Москвой или повышенные белорусской стороной без согласования с РФ тарифы на транзит нефти.

Между тем, по информации российских СМИ, новый план поставок уже передан белорусской стороне. Ранее в Минске выразили вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу несогласие с таким подходом. Если такой уровень поставок сохранится и дальше, вместо предполагавшихся 18 миллионов тонн по итогам года Беларусь может получить только 16 миллионов тонн.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь с 1 февраля 2017 года повышает тарифы на транзит российской нефти по белорусскому участку магистрального трубопровода "Дружба" на 7,7%. Повышение тарифов будет произведено белорусской стороной на основании положений ранее утвержденной методики, поскольку сторонами не было достигнуто соглашение по новым ставкам тарифов. Минск и Москва смогли договориться только по новым тарифам на прокачку нефти до ОАО "Нафтан" — эти тарифы повышены на 11,76%.