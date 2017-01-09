Что нужно знать, выбирая внутридневную торговлю

Начав работу на валютном рынке Форекс, трейдер для начала должен выбрать себе тип торговли, который ему подходит. Гуру рынка Форекс советуют начинающим трейдерам выбирать на первых порах внутридневную торговлю, поскольку она обладает такими явными преимуществами, как достаточный размер кредитного плеча и относительная простота.

Но что еще должен знать внутридневной трейдер, имея отчетливое желание повысить эффективность в работе на рынке Форекс? Сразу предупредим, что для достижения успеха вам придется действительно много работать и познавать. Причем остановиться только на применении выбранных стратегий и аналитической работе не удастся.

В этой статье вы найдете информацию об особенностях внутридневной търгуване с акции и поймете, как себя ведет рынок в это время суток.

Данная информация нужна в первую очередь для того, чтобы трейдер смог определить для себя время, когда ему удобно вести торговлю. На первый взгляд этот фактор может показаться второстепенным, однако разница действительно существует и чем большая сумма в распоряжении трейдера находится, тем она становится ощутимее. Впрочем, время торговли не единственный важный момент. Обратите внимание еще и на валютную пару, с которой ведете торговлю.

Как известно, начинает работу валютный рынок с восточных стран – Японии и Австралии. Для европейских валют это время достаточно спокойное и ожидать по ним всплеска активности не приходится. Чего не скажешь про валютные пары, в составе которых находятся Австралийский доллар и Японская Йена. Игрокам, не располагающим достаточным опытом и знаниям стоит встать пораньше и открыть сделки по паре EUR/USD. На ней не удастся много заработать, однако вероятность того, что вы понесете потери, существенно сокращается. Любителям ночной торговли стоит рассмотреть период с 23 до 01 по Московскому времени, когда сохраняется аналогичная обстановка с евро и долларом.

Однако спокойная торговля привлекает далеко не всех игроков. На рынке присутствуют и те, делает рискованные ставки. Для них приходится выбирать время с наибольшей активностью рынка и валютные пары, сохраняющие высокую волатильность. Но здесь кроме высокой прибыли вас поджидают и высокие риски.

Внутридневная торговля способна приносить ощутимую прибыль своим приверженцам, но при выборе ее придется научиться, еще своевременно останавливаться, причем желательно желать это не в конце суток, а за час до окончания торговой сессии, на которой вы делали ставку. Также не забывайте, что при переходе на другую платформа за търговия меняются обстоятельства, которые имеют свое влияние на валютный курс.

Если вы пользуетесь кредитным плечом 1:100 и более, огромной прибыли ждать не стоит. Но входить на рынок стоит при появлении первых признаков изменения тренда или отката. Не дожидайтесь, когда сработает ваш стоп-лосс. Очень важно помнить и про методы управления капиталом, не выделяя на сделку свыше десятой части от вашего депозита.

Стоит отметить, что внутридневная торговля действительно несет для трейдера массу преимуществ и готова мириться с малыми депозитами. Освоив ее, вы вполне реально сможете зарабатывать приличные суммы, имея на балансе всего сотню долларов.