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Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 8.55 9 января 2017 года

09.01.2017 09:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 9 января. На 9 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют:

Доллар США — 1,9538 белорусского рубля (19.538 за единицу валюты без учета деноминации)
Евро — 2,0676 (20.676)
Российский рубль (за 100) — 3,2769 (327,69) (абсолютный максимум)
Украинская гривна (за 100) — 7,243 (724,30)

Корзина валют — 0,2559

По сравнению с пятницей, 6 января, курс доллара снизился на 1,15 копейки (115 рублей; 0,59%), евро — на 0,4 копейки (40 рублей; 0,19%), российского рубля (за 100) — вырос на 1,36 копейки (1,36 рубля за единицу; 0,42%), гривны (за 100) — снизился на 23,67 копейки (23,67 рубля за единицу; 3,16%). Курс корзины валют не изменился по сравнению с пятницей и вырос на 0,67% по сравнению с показателем на конец 2016 года.

Коэффициент "евро/доллар" — 1,0582, "доллар/российский рубль" — 59,6234, "доллар/гривна" — 26,975.

В минских обменных пунктах коммерческих банков 9 января в 8.55 доллар покупали по 1,935—1,95 (19.350—19.500) и продавали по 1,959—1,97 (19.590—19.700) рубля. По сравнению с пятницей средний курс покупки снизился на 0,82 копейки (до 1,9435 рубля), или на 82 рубля (до 19.435), продажи — на 0,63 копейки (до 1,9654 рубля), или на 63 рубля (до 19.654).

Индикативные курсы на остальных сегментах: 1,94—1,95 (19.400—19.500) при покупке, 1,96—1,97 (19.600—19.700) при продаже.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Минск, 9 января. На 9 января 2017 года Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы иностранных валют: Доллар США — 1,9538 белорусского рубля...

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